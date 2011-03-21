-AVRUPA'DA LİBYA ÇATLAĞI SOFYA/OSLO (A.A) - 21.03.2011 - Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Libya'ya yeni yaptırımlar uygulanması konusunda anlaşır ve bu ülkeye insani yardım sağlamaya hazır olduğunu açıklarken, Libya'ya askeri operasyon konusundaki görüş ayrılıkları ortaya çıkıyor. Libya'ya uluslararası koalisyonun müdahalesine karşı olan Bulgaristan'ın Başbakanı Boyko Borissov, uluslararası koalisyonun BM kararıyla Libya'ya hava taarruzunun, özellikle petrol çıkarlarının güdümünde bir "macera" olduğunu söyledi. Başbakan Borissov, özel TV7 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ittifakın müdahale için ne hedeflerini ne de yöntemlerini belirlemediğinden koalisyonda yer almadıklarını belirterek, "Pilotlarımızın böyle bir macerada yer almalarına izin vermem" dedi. Petrol ve Libya petrolünün gelecekte kullanılmasının bu operasyonun yapılmasının arkasındaki başlıca neden olduğunu ve Afrika'da yüzbinlerce insanın öldürüldüğü ve olayların sürdüğü birçok ülke bulunduğunu, ancak bu ülkelere operasyon yapılmadığını söyleyen Borissov, Albay Kaddafi'nin derhal gitmesini sağlamak için "mali-ekonomik abluka" uygulanması gerektiğini kaydetti. AB üyesi olmayan Norveç'in Savunma Bakanı Grete Faremo da, ülkesinin Libya'ya askeri operasyona katılmak için Akdeniz'e gönderdiği altı F-16 savaş uçağının, komuta sorununa açıklık getirilinceye kadar operasyonda görev almayacağını belirtti. Faremo, savaş uçaklarına koalisyonun operasyonlarına katılma emri verilmediğini belirterek, "Uçakların görevde yer almaları için yeni emre ve komuta sisteminin yürürlüğe girmesine ihtiyaç var. Bunun için birkaç gün gerek" dedi. İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini de, Brüksel'deki AB dışişleri bakanları toplantısında, Libya'ya karşı açık bir savaş olmaması, BM kararlarının uygulanması gerektiğini söyledi. -KATAR JETLERİ YUNANİSTAN'DAKİ ÜSSE GELECEK Katar'a ait 4 adet Mirage savaş uçağının, Yunanistan'ın Girit adasındaki Souda üssüne geleceği bildirildi. Yunanistan Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, uçakların yarın geleceğini, kendilerinden uçakların gelmesinin kolaylaştırılmasının istendiğini belirtti. Yetkili, uçakların görevi konusunda bir açıklama yapmadı ancak Katar jetlerinin, Libya'daki hedeflerin bombalanması operasyonlarına katılabileceği bildirildi.