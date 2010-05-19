Avrupa'da kriz, ulusal egemenlik tartışması başlattı

T24 - AB’nin ulusal bütçeleri denetleme planı, Avrupa’da 1950’li yıllarda sona erdiği sanılan ulusal egemenlik tartışmasını yeniden alevlendirdi.





Avrupa Komisyonu'nun Euro kullanan ülkelerin ulusal bütçelerini denetleme projesi tüm Avrupa’yı olduğu gibi Avrupa Parlamentosu’nu da böldü.





Avrupa Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi Olli Rehn, ekonomik ve mali krizin sonuçları konusunu görüşen Avrupa Parlamentosu'na seslenerek, ulusal bütçe denetimi önerilerinin ulusal egemenlik ihlali olmadığını savundu. Rehn, “Parlamentoların egemenliğini ya da demokrasiyi ihlal gibi bir şey söz konusu değil. Burada söz konusu olan üye devletlerin kabullendikleri kurallara saygı duymaları” dedi.





Olli Rehn, ulusal bütçeleri tüm detaylarıyla incelemek gibi bir niyetleri olmadığını da söylerken şöyle konuştu:





“Ulusal düzeyde alınan kararlar ulusal sınırları aşan etkiye sahipler. Bu nedenle ulusal kararların yürürlüğe konmasından önce bir Avrupa koordinasyonu gerekiyor”.







Muhafazakârlardan birlik çağrısı







Avrupa Parlamentosu'nda temsil edilen belli başlı siyasi grupların liderleri ise konu hakkında net bir tavır içine girmekten kaçındılar.





Parlamentonun sayıca en önemli grubu olan Hrıstiyan Demokratların lideri Fransız parlamenter Joseph Daul, genel kurulda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği ülkelerini bütçe konusunda ortak kararlar almaya çağırdı ve şöyle konuştu:





“27’ler bütçe yönelimleri konusunda işin başında anlaşmalılar. Ulusal bütçeler için gerçek olan, aynı zamanda sosyal politikalar ve vergi politikaları için de geçerlidir”







Liberaller, milliyetçi yaklaşımlara karşı







Federal eğilimli Avrupa Birliğinin en hararetli savunucuları olan Liberallerin lideri Belçika eski başbakanı Guy Verhofstadt, kimseyi şaşırtmadı ve Avrupa merkezli bir yönetim çağrısında bulundu. “Avrupa, ulusal çıkar sendikaları değil, topluluk metoduyla yönetilmelidir” açıklamasını yaptı.





Federal Avrupa karşıtı Muhafazakar ve Reformist grubun lideri İngiliz parlamenter Timothy Kirkhope ise Avrupa Birliği içinde yeni mekanizmalar yaratılması fikrine karşı çıkarak, “İhtiyacımız olan şey ek bir mekanizma değil, devletlerin saygı duymadıkları yükümlülüklerini uygulamaları için siyasi iradedir” dedi.







Sosyalist grup soğuk bakıyor







Avrupa Parlamentosu'ndaki sosyal demokrat ve sosyalistler konu hakkında bölünmüş durumdalar. Grubun en önemli ikinci kanadı olan Fransız sosyalist partisi bugün Paris’te yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun ulusal bütçeleri denetleme önerisine karşı olduğunu duyurdu.





Oturum sırasında tek somut önerisi ise Hrıstiyan Demokrat gruptaki Fransız heyetine başkanlık eden Jean-Pierre Audy'den geldi. Audy, Avrupa'da büyüme ve istihdamın yeniden canlandırılması için kamu sektörünün devreye girmesini ve Avrupa Birliği’nin gelecek 10 yıl için 1 trilyon euro gibi dev bir yatırım planı oluşturması önerisinde bulundu.

