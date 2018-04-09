Avrupa'da kozmetik ürünlerde kullanılan iki kimyasal daha yasaklandı

Kişisel bakım malzemelerine yumuşak ve ipeksi kıvam sağlayan iki kimyasalın, Avrupa’da kullanım sonrası durulanması gereken tüm kişisel bakım malzemelerinde kullanımı yasaklandı.

Yeşilist’te yer alan habere göre, Avrupa Kimyasallar Ajansı, octamethylcyclotetrasiloxane (D4) ve decamethylcyclopentasiloxane (D5) maddelerinin 2020 yılı itibariyle kullandıktan sonra durulanması gereken hiçbir üründe kullanılamayacağını duyurdu.

D4 ve D5 Environmental Working Group’un hazırladığı insan sağlığına zararlı kimyasallar sıralamasında kaçınılması gereken kimyasallar arasında bulunmuyor.

D4’ün farelerde üreme zehirliliğine yol açtığını gösteren bazı çalışmalar olsa da farelerin biyolojik davranışı bizden farklı olduğundan bu durumun insanlar için geçerli olmadığı düşünülüyor. D3 ve D4’ün endokrin bozulmasına neden olabileceği de ortaya atılan iddialar arasında fakat henüz kesinleşmiş bir risk saptanmadı.