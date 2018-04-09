T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Avrupa'da kozmetik ürünlerde kullanılan iki kimyasal daha yasaklandı

D4 ve D5 Environmental Working Group'un hazırladığı insan sağlığına zararlı kimyasallar sıralamasında kaçınılması gereken kimyasallar arasında bulunmuyor

09 Nisan 2018 22:51

Kişisel bakım malzemelerine yumuşak ve ipeksi kıvam sağlayan iki kimyasalın, Avrupa’da kullanım sonrası durulanması gereken tüm kişisel bakım malzemelerinde kullanımı yasaklandı. 

Yeşilist’te yer alan habere göre, Avrupa Kimyasallar Ajansı, octamethylcyclotetrasiloxane (D4) ve  decamethylcyclopentasiloxane (D5) maddelerinin 2020 yılı itibariyle kullandıktan sonra durulanması gereken hiçbir üründe kullanılamayacağını duyurdu.

D4 ve D5 Environmental Working Group’un hazırladığı insan sağlığına zararlı kimyasallar sıralamasında kaçınılması gereken kimyasallar arasında bulunmuyor.

D4’ün farelerde üreme zehirliliğine yol açtığını gösteren bazı çalışmalar olsa da farelerin biyolojik davranışı bizden farklı olduğundan bu durumun insanlar için geçerli olmadığı düşünülüyor. D3 ve D4’ün endokrin bozulmasına neden olabileceği de ortaya atılan iddialar arasında fakat henüz kesinleşmiş bir risk saptanmadı.

 

ETİKETLER

avrupakozametikmaddeyasakd4d5

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24