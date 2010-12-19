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Yaşam

AVRUPA'DA KAR YAĞIŞI HAVA ULAŞIMINI OLUMSUZ ETKİLEDİ İSTANBUL (A.A)

19 Aralık 2010 17:00

-AVRUPA'DA KAR YAĞIŞI HAVA ULAŞIMINI OLUMSUZ ETKİLEDİ İSTANBUL (A.A) - 19.12.2010 - Avrupa'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), British Airways ve Lufthansa Havayollarının bazı seferleri iptal edildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Londra'daki Heatrow Havalimanı'na uçak seferleri gerçekleştirilemiyor. Kötü hava şartları, Türk Hava Yolları'nın TK-1979 İstanbul-Londra, British Airways'e ait BA-675, BA-679 ve BA-677 sefer sayılı İstanbul-Londra seferlerinin karşılıklı olarak iptal edilmesine neden oldu.  Seferlerin iptalinin ardından Londra'ya gidemeyen yolcuların bazıları Manchester ve Birmingham üzerinden Londra'ya ulaşmaya çalışırken, bazıları da otellere yerleştirildi.  Öte yandan, kar yağışı nedeniyle Lufthansa Havayolları'na ait LH-1771 sefer sayılı İstanbul-Münih seferi iptal edilirken Paris, Frankfurt ve Roma seferleri de gerçekleştirilemiyor.

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