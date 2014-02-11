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Dünya

Avrupa'da işten çıkarma furyası

İşsizliğin yüzde 12'leri aştığı kıtada, dev şirketlerin açıkladığı işten çıkarma rakamları yükseliyor

11 Şubat 2014 15:22

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası son iki toplantısında tahvil alımlarını toplam 20 milyar dolar azalttı.

Alımların bu son baharda azalan işsizliğe bağlı olarak sıfıra inmesi bekleniyor.

Ancak ABD'de durum düzelse de Avrupa'daki tablo geleceğe ilişkin pek de iyimser durmuyor.

Bölgenin lokomotifi sayılan Almanya dahil pek çok ülkede işten çıkarma haberleri üst üste geliyor.

NTV'de yer alan habere göre, Volvo 4 bin 4 yüz, Airbus 2 bin 500, Essen’li RWE enerji devi 1500, kimya devlerinden olan BASF 250, baskı makinaları üreticisi Koenig&Bauer firması da 1500 çalışanı ile yollarını ayıracağını duyurdu.

Ancak rakamlar bunlarla sınırlı değil. Intel ve Sony gibi uluslararası firmalar da Avrupa'daki merkezlerinden işçi çıkartacağını duyurdu.

Yeni yılın en sert açıklaması ise İngiltere'den geldi.

2013'te 5,2 milyar sterlin gibi yüksek bir kar rakamı açıklayan İngiliz Bankası Barclays bu yıl 10-12 bin çalışanı işten çıkaracak.

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