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Yaşam

Avrupa'da her dört çocuktan biri yoksul

Çocuklar arasında yoksulluğun en düşük olduğu ülkeler ise her birinde yüzde 16 olmak üzere İsveç, Danimarka ve Finlandiya. Bu ülkeleri yüzde 17 ile Slovenya izliyor

27 Şubat 2013 09:55

AB İstatistik Kurumu Eurostat'ın verilerine göre Avrupa’da yaşayan her dört çocuktan biri yoksul ya da yoksulluk tehdidi altında.

Veriler çocukların yetişkinlere kıyasla yoksulluk ve dışlanmadan daha fazla etkilendiğini ortaya koyarken, istatistiklere göre, 2011 yılında Avrupa ülkelerindeki çocukların yüzde 27'si yoksulluk sınırında ya da altında yaşıyordu. Durumun en kötü olduğu ülkeler Bulgaristan (yüzde 52), Romanya (yüzde 49), Letonya (yüzde 44) ve Macaristan (yüzde 40) oldu.

Çocuklar arasında yoksulluğun en düşük olduğu ülkeler ise her birinde yüzde 16 olmak üzere İsveç, Danimarka ve Finlandiya. Bu ülkeleri yüzde 17 ile Slovenya izliyor. Almanya'da ise yoksulluk oranı yüzde 19 ile nispeten düşük sayılıyor. Özellikle eğitimi düzeyi düşük ya da göçmen ailelerin çocukları olumsuz etkileniyor.

Avrupa Parlamentosu üyeleri de bu nedenle Avrupa ülkelerindeki hükümetlerin ihtiyaç sahiplerine gıda yardımını kesmek istemesinden şikâyetçi. Avrupa ülkelerinin şubat ayı başındaki bütçe uzlaşmasına göre, AB'nin gelecekte gıda yardımlarına ayıracağı toplam bütçe 500 milyon euro'dan 350 milyon euroya düşecek. Paranın ise şu ana dek olduğu gibi tarım fonlarından değil, Avrupa sosyal fonlarından gelmesi beklenirken, bu da diğer sosyal projeler için daha az para ayrılması anlamına geliyor.

Sosyal Demokrat parlamenter Marc Tarabella, Brüksel'de yaptığı açıklamada, şu anda sadece yetersiz beslenme sorunu yaşayan her iki Avrupalıdan birinin fonlardan yardım aldığını söyledi. Hrıstiyan Demokrat Csaba Öry ise Parlamento'nun uzlaşma belgesinde değişikliğe gidip, AB bütçesinin sosyal unsurlarını güçlendirmeye çabalayacağını belirtti.

(Deutsche Welle Türkçe)

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