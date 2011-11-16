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Dünya

Avrupa'da hala düşük miktarda radyasyon var VİYANA (A.A)

16 Kasım 2011 22:55

-Avrupa'da hala düşük miktarda radyasyon var VİYANA (A.A) - 16.11.2011 - Avrupa'nın bazı bölgelerinde geçen hafta tespit edilen düşük miktardaki ancak normalin üstündeki radyasyonunun hala varlığını sürdürüyor.  Uluslararası Atom Enerjisi Kurumundan (UAEK) yapılan açıklamada, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Slovakya, Almanya, İsveç, Fransa ve Polonya'da çok düşük miktarlarda iyot-131 saptanmaya devam edildiği belirtildi. Açıklamada, radyasyonun kaynağını belirlemeye yönelik çalışmaların ise sürdüğü vurgulandı. Tespit edilen radyasyonun insan sağlığını tehdit edecek düzeyde olmadığını belirten yetkililer, radyasyonun Japonya'daki deprem ve tsunami felaketinin ardından nükleer sızıntının yaşandığı Fukuşima nükleer santralinden kaynaklandığının da düşünülmediğini ifade etti. Radyasyonun kaynağıyla ilgili gelecek hafta somut cevaplara ulaşılmasının beklendiği de bildirildi.

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