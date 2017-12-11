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Avrupa'da etkili olan olumsuz hava koşulları iptal ve gecikmelere neden oluyor

İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA) AVRUPA'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'dan başta Londra, Münih, Amsterdam, olmak üzere birçok kente yapılması planlanan uçuşlar da gecikmeler yaşanıyor

11 Aralık 2017 19:50

İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA) AVRUPA\'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul\'dan başta Londra, Münih, Amsterdam, olmak üzere birçok kente yapılması planlanan uçuşlar da gecikmeler yaşanıyor.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği\'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

\"Avrupa\'daki bazı havalimanlarında yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle operasyonlarda aksaklıklar yaşanmaktadır. Ayrıca Londra, Birmingham, Amsterdam Brüksel ve Nice meydanlarındaki olumsuz hava şartlarından dolayı aksamaların devam etmesi bekleniyor. Bugün Brüksel\'e yapılması planlanan TK 1939-40 ve 1941-42  İstanbul- Brüksel İstanbul seferleri karşılıklı olarak iptal edildi\".

Bu arada bugün Türk Hava Yolları’nın iki uçağı olumsuz hava koşulları nedeniyle Düsseldorf Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kaldı. Atlasglobal Havayolları’nın İstanbul-Amsterdam seferlerinde kar yağışı nedeniyle 5 saatlik bir gecikme meydana geldi.

 

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