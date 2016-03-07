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Spor

Avrupa'da en uzun süredir aynı takımı çalıştıran menajerinin 29 yıllık serüveni son buldu

Portadown'u çalıştıran menajer Lurgan maçını kaybettikten sonra istifa etti

07 Mart 2016 01:19

Kuzey İrlanda ekibi Portadown'ı 29 yıldır çalıştıran ve takımın başında 1480 maça çıkan Ronnie McFall, dün oynanan ve 3-2 kaybettikleri Lurgan maçından sonra istifa etti.

Europrt'un haberine göre, 29 yıldır Portadown kulübü çalıştırarak, en uzun süre aynı takımda çalışan aktif teknik direktör olan Ronnie McFall görevinden istifa etti.

İrlanda Kupası'nda takımının Lurgan'a elenmesinden sonra Aralık 1986'da başladığı görevinden istifa eden McFall, Sir Alex Ferguson'ın Manchester United menajeri olmasından 6 hafta sonra Kuzey İrlanda temsilcindeki görevine başlamıştı. Deneyimli menajer 29 yıllık görevi boyunca 4 şampiyonluk kazandı.

 

Meşaleyi Wenger'e devretti 

 

69 yaşındaki McFall'un istifasından sonra Avrupa'da en uzun süredir aynı takımı çalıştıran menajer unvanı Arsene Wenger'e geçti. Fransız teknik adam Kuzey Londra temsilcisini 19 yıldır çalıştırıyor.

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