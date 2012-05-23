Burak Yılmaz Avrupa’da en çok gol atan 3. futbolcu oldu

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 34 maçta attığı 33 golle 2011-2012 sezonunun en golcü ismi olan Burak Yılmaz, Avrupa'da da en çok gol atan 3.oyuncu olmayı başardı.

33 golü ile Avrupa'daki tüm ligler içinde üçüncü en golcü oyuncu olan Burak Yılmaz elde ettiği 49.5 puanıyla da sekizinci oldu. Altın Ayakkabı adıyla düzenlenen yarışmada; İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya liglerinde oynayan oyuncuların attığı goller 2 puan ile, diğer liglerin oyuncularının attığı goller ise 1.5 katsayı puanıyla çarpılıyor.

Trabzonsporlu Burak Yılmaz'ın Spor Toto Süper Lig'de şimdiye kadar 55'i Trabzonspor forması ile olmak üzere toplam 71 golü bulunuyor.

Listenin zirvesinde 50 gol ve 100 puanla Lionel Messi bulunuyor. En golcü 11 isim şöyle:

1. Lionel Messi (FC Barcelona) 50 x 2 = 100

2. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 46 x 2 = 92

3. Robin van Persie (Arsenal) 30 x 2 = 60

4. Klaas-Jan Huntelaar (Schalke 04) 29 x 2 = 58

5. Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) 28 x 2 = 56

6. Wayne Rooney (Manchester United) 27 x 2 = 54

7. Mario Gomez (Bayern Münih) 26 x 2 = 52

8. Burak Yılmaz (Trabzonspor) 33 x 1.5 = 49.5

9. Bas Dost (Heerenveen) 32 x 1.5 = 48

9= Falcao (Atletico Madrid) 24 x 2 = 48

9= Diego Milito (Inter ) 24 x 2 = 48