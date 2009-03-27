Avrupa'da en çevreci Fiat

İtalyan otomobil üreticisi Fiat, Avrupa'da 2008 yılının en çevreci ve en az karbondioksit salınımına sahip otomotiv üreticisi seçildi.



Fiat'tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin, otomotiv sektörü üzerine uzmanlaşmış danışmanlık ve pazar araştırması şirketi JATO tarafından ikinci kez gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre Avrupa'da 2008 yılının en çevreci ve en az karbondioksit salınımına sahip otomotiv üreticisi seçildiği belirtildi.



Fiat'ın, bu sonucu, Euro 5 normunu karşılayabilen üstün teknolojili ve aynı zamanda ekonomik benzinli ve dizel motorlarının yanı sıra LPG ve CNG yakıt türleriyle kombine edilebilen model gamıyla elde ettiği bildirildi.

