Avrupa'da Ebola paniği

Afrika dışındaki ilk Ebola virüsü bulaşma vakasının ardından, Avrupa tam anlamıyla alarma geçti. Avrupalı liderler, virüsün Avrupa'da yayılması ihtimaline karşılık acil durum önlemlerini artırdı.

Hürriyet'in haberine göre, Madridli hemşire Teresa Romero’ya, Ebola hastası İspanyol rahip Miguel Pajares'i tedavi ederken virüs bulaştığından beri İspanya’da Ebola telaşı yaşanıyor. Sadece Madrid'de, hemşirenin kocası ve yakın zamanda Nijerya'ya gitmiş olan bir mühendis karantinaya alınırken, 52 kişi de gözlem altında tutuluyor.

Köpeği öldürülecek

Madrid Belediyesi hemşirenin köpeğini de öldürme kararı aldı. Hemşirenin eşi Javier L. R. ise, Excalibur adlı köpeğini kurtarmak için sosyal medyada kampanya başlattı.

Şu ana kadar Ebola virüsü ve köpekler üzerinde fazla araştırma bulunmadığını kaydeden Madrid Veterinerlik Okulu Başkanı Felipe Vilas, Ebola hastasının köpekle teması olduğunu ve risk alınamayacağını söyledi. Vilas’ın görüşünü dikkate alan Madrid Belediyesi, köpeğin öldürüleceğini ve sahipleri izin vermezse onların da mahkemeye verileceğini duyurdu.





‘Köpek yerine bakanı itlaf edelim’

Ünlü İspanyol yazar Arturo Perez-Reverte, Ebola şüphesiyle öldürülecek olan köpek yerine Sağlık Bakanı’nı itlaf etmeyi teklif etti. İspanya’da en çok satan romanların yazarı Perez Reverte, Twitter hesabında, “Köpeği müşahede altına almayı ve bakanı itlaf etmeyi teklif ediyorum. Böylesi çok daha iyi” ifadelerini kullandı.

Yazarın bu tweet'i kısa sürede 23 binden fazla kullanıcı tarafından paylaşıldı ve “İspanyolların sağlığına zararlı biri varsa o da bakandır, o yüzden onu itlaf etmek gerekir” gibi mesajlarla destek gördü.

Ülkede tam bir panik havası yaşanırken, İspanyol hükümeti sükunet çağrısı yaptı. Muhalefetin, söz konusu hemşireye nasıl virüs bulaştığı konusunun aydınlatılması çağrılarına karşılık Başbakan Mariano Rajoy, sağlık kurumlara yönelik tüm eleştirilere ve öfkeye "şeffaflıkla" yanıt vereceklerine söz verdi.

Norveç’te bir doktor karantinaya alındı

Norveç'te ise Oslo Üniversitesi Hastanesi, salı günü saat 11.00 sıralarında ambulans uçakla Sieerra Leone’den getirilen Ebola hastası Norveçli doktorun, özel bir bölümde karantina altına alındığı ve hastalığın ilk aşamasında olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, hastanın yakınlarıyla konuşabildiği belirtildi. Enfeksiyon bölümü başkanı Dag Kvale, hastanın çok iyi şartlar altında bakıldığını belirterek, şöyle söyledi:

"Söz konusu kadın doktor, hastalığın ilk aşamasında. Bugün hastaneye gelir gelmez tedavisi başladı. Şansından, erken test edilerek hastalık erken tespit edilmiş. Aksi takdirde daha tehlikeli olurdu. Bölgeden uzaklaştırılması da erken gerçekleştirildi. Gecikme olsa ise hayatını kaybedebilirdi."

Oslo Üniversitesi Hastanesi Direktörü Cahtrine M. Lofthus, hastanın tedavisi yanı sıra yakınları, tedaviye katılan hastane personeli ve hastane çevresindeki insanların sağlığı ile de çok yakından ilgilendiklerini söyledi. Ebola hastasının yattığı bölümün büyük cam ve ışıklı, hava yoluyla hastalığı başkalarına geçirmeyecek şekilde olduğu bildirildi.

Norveç Sınır Tanımayan Doktorlar Birliği, pazartesi günü söz konusu doktorun Ebola’ye yakalandığını açıklamıştı.