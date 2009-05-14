Avrupa'da da teknik direktör karuseli dönüyor

İtalyan basınında yer alan haberlerde, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Chelsea'ye, Marco Van Basten'in Milan'a ve Louis Van Gaal'in de Bayern Münih'e transfer olacağı iddia edildi.



Avrupa'da, liglerin bitimine kısa bir süre kala transfer söylentileri iyice artarken, İtalyan basının da çıkan haberlerde, bu sezonu kupasız tamamlayan AC Milan'ın, teknik direktörü Carlo Ancelotti'yi gözden çıkardığı ve yerine eski futbolcusu Marco Van Basten'in en kuvvetli aday olduğu yazıldı. Hollandalı teknik adamın geçen hafta Ajax'tan istifa etmesiyle boşa çıktığı ve AC Milan kulislerinde adının sıkça geçmeye başladığı bildirildi.



İtalyan basınında yer alan Ancelotti haberlerini, İngiliz Daily Mirror ve Daily Telegraph gazeteleri de doğrulamanın yanı sıra, Chelasea'nin sahibi Rus İşadamı Roman Abrahamovic'in Ancelotti ile beraber Brezilyalı yıldız Kaka ve Pirlo'yu da mavi-beyazlı takıma katmak istediğini iddia etti.



Öte yandan, bir transfer söylentisi de Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'ten geldi. Kısa bir süre önce Jürgen Klinsmann ile yollarını ayıran Alman ekibinin, Hollanda Ligi'nde AZ Alkmaar'ı şampiyonluğa ulaştıran Louis Van Gaal ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi.

