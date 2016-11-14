T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

Avrupa'da çalışan yoksulların oranı arttı

Bertelsmann Vakfı'nın araştırmasına göre AB ülkelerindeki tam gün çalışanlar arasında yoksulluk artıyor.

14 Kasım 2016 15:00

‘2016 Sosyal Adalet Endeksi' adlı rapora göre Avrupa'da tam gün çalışmakla birlikte yoksul düşme tehlikesiyle karşılaşanların sayısı artıyor. Bu sınıfa dahil olanların toplam çalışanlar içindeki payı 2013 yılından bu yana yüzde 7,2'den yüzde 7,8'e yükseldi. Bertelsmann Vakfı tarafından yapılan araştırmada ‘Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ekonomi ve finans krizinin olumsuz etkilerinden kurtulmaya başlamış olmasına rağmen canlanmanın istihdam piyasasında umulan etkiyi göstermediği' belirtiliyor.

28 AB üyesi ülkedeki sosyal adalet değerlendirmesinde kaydedilen olumsuz gelişmenin durdurulabildiği ve endeksin 2014 yılında 5,60 puanla indiği dip noktadan 2016'da 5,75'e çıktığı ve ekonomik krizden önce endeksin 6,60 olduğu raporda dile getiriliyor. AB ülkelerinde her dört kişiden birine tekabül eden 118 milyon Avrupalının yoksulluk ve sosyal dışlanma tehlikesine maruz olduğu belirtilen Sosyal Adalet Endeksi'ne göre bu gelişmede düşük ücretli işlerin artması ile istihdam piyasasının ‘düzenli' ve ‘tipik olmayan' kollara ayrılması rol oynuyor.

Almanya'da da istihdam ve yoksulluk artıyor

AB ülkeleri arasında Almanya 6,66 puanla 7. Sırada yer alıyor. İsveç 7,51 puanla sosyal adaleti en fazla gerçekleştirebilen AB ülkesi konumunda. AB sonuncusu Yunanistan'da endeks 3,66 puan dolaylarında seyrediyor. 35 kritere göre hazırlanan araştırma yoksulluk, eğitim, istihdam piyasası, sağlık ve nesiller arası adalet başlıklarına ayrılmış.

Bertelsmann Vakfı'nın araştırmasında Almanya'da yoksulluk riskinin arttığı ve eğitim sisteminde varlıklı kesimin avantajlı olduğu belirtiliyor. Tam mesai çalışanlar arasında yoksulluk tehlikesiyle karşılaşanların oranı 2015 yılında yüzde 7,1'e yükselmişti. 2015 yılında asgari ücret uygulamasının başlatılması yoksulluk riskini cüzi oranda azaltmış bulunuyor. Araştırmayı hazırlayan uzmanlar işsizliğin azalmasıyla Almanya'da fakirlik riski olanların artması arasındaki çelişkiye işaret ediyorlar. Bertelsmann Vakfı yönetim kurulu başkanı Aart De Geus, Sosyal Adalet Endeksi ile ilgili değerlendirilmesinde, "Tam gün çalışma gelir kadar geçinmeyi de sağlamalıdır. Çalışarak geçinme imkânı azalanların sayısındaki artış ekonomik ve sosyal düzenin meşruiyetini sarsmaktadır” dedi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Bertelsmann VakfıSosyal Adalet EndeksiAvrupaVakfıBirliğiAvrupalınınAlmanyaYunanistanAart Geus Sosyal Adalet EndeksiDeutsche Welle Türkçe DW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24