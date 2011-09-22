-Avrupa'da borsaların yönü aşağı doğru LONDRA (A.A) - 22.09.2011 - Avrupa'da borsalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) ABD ekonomisinin görünümünde önemli aşağı yönlü riskler bulunduğunu açıklaması ve Çin'de imalat sektörünün daha da daraldığını gösteren veriler nedeniyle değer kaybediyor. Borsaların değer kaybetmesinde, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's'in ABD'li bankaların ve Standard and Poor's'un (S&P) da İtalyan bankalarının kredi notlarını indirmesi de etkili oluyor. Avrupa'nın en büyük 300 şirketini kapsayan FTSEurofirst 300 Endeksi yüzde 3 oranında düşerek 890,14 puana geriledi. Dün de yüzde 1,7 düşen FTSEurofirst 300 Endeksinin bu yılki değer kaybı da yüzde 20'yi buldu. Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 4,19, Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi yüzde 3,83 ve Frankfurt Borsasında Dax Endeksi yüzde 4,14 geriledi. Avrupa'da ayrıca İtalya'da Milano Borsasında FTSE MIB Endeksi yüzde 3,47, İspanya'da Madrid Borsasında IBEX Endeksi yüzde 4,46, Hollanda'da AEX Endeksi yüzde 3,38, İsveç Borsası'nda OMX 30 Endeksi yüzde 3,84, İsviçre Borsası yüzde 2,52, Yunanistan'da Atina Borsasında Athex Endeksi yüzde 1,59 ve ve Rusya'da Moskova Borsası'nda MICEX Endeksi yüzde 4,17 düştü. Bu arada avro 1,3448 dolara kadar gerileyerek 14 Şubat'tan Bu yana en düşük seviyeyi gördü. Avro ayrıca 102,62 yene düşerek Haziran 2001'den bu yan en düşük seviyesine indi. Öte yandan ABD ham petrolünün Kasım ayı teslimi varil fiyatı 83 dolar ve Londra Brent tipi ham petrolün Kasım ayı teslimi varil fiyatı 108 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD ham petrolünün Kasım ayı teslimi varil fiyatı bugün Asya'daki işlemlerde 2,52 dolar değer kaybederek 83,40 dolardan işlem görmeye başladı. ABD ham petrolünün Ekim ayı teslimi varil fiyatı dün 85,92 dolardan kapanmıştı. Londra Brent tipi ham petrolün Kasım ayı teslimi varil fiyatı 2,31 dolar düşüşle 108,05 dolar oldu.