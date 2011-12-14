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Ekonomi

Avrupa'da borç krizinin aşılması uzun zaman alacak BERLİN (A.A)

14 Aralık 2011 18:47

-Avrupa'da borç krizinin aşılması uzun zaman alacak BERLİN (A.A) - 14.12.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, avro ülkelerindeki borç krizinin aşılmasının uzun zaman alacağını söyledi. Başbakan Merkel, bugün Federal Mecliste, AB zirvesinde alınan kararlarla ilgili olarak yaptığı hükümet açıklamasında, Yunanistan'da istikrarın sağlanması için harcanan partiler üstü çabalara, İtalya ve İspanya'da da yürütülen çabalara rağmen borç krizinin aşılmasının uzun zaman alacağını söyledi. Bu konuda kendileri büyük sorumluluk üstlenen avro ülkelerinin diğer üye ülkelerin dayanışmasına güvenebileceğini ifade eden Merkel, AB zirvesinde alınan kararların kararlı bir şekilde uygulamaya konulması durumunda, krizi sadece aşmakla kalmayacaklarını, aynı zamanda krizden daha da güçlenmiş bir şekilde çıkacaklarını kaydetti. Sadece İngiltere AB sözleşmelerinin değiştirilmesine karşı çıktığı için, AB'ye üye çok sayıda ülkenin biraraya gelerek yeni bir sözleşme hazırlama kararı aldığına işaret eden Merkel, İngiltere'nin bu kararına ve zamanında avroyu yürürlüğe koymama kararına üzülmüş olsa bile, İngiltere'nin gelecekte de Avrupa için güvenilir bir ortak olacağından hiç kuşku duymadığını söyledi. İngiltere'nin güvenlik ve çevre konularında da önemli bir ortak olduğuna vurgu yapan Merkel, Avrupa'nın sorunlarını çözmesinin İngiltere'nin de çıkarına olduğunu belirtti.

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