T24 LogoT24 Logo
Dünya

Avrupa'da binlerce kişi işten çıkarıldı

Avrupa’daki borç krizinin kıtadaki bankaları derinden sarsacağı yönündeki beklentiler yüzünden zor günler geçiren bankalar, işten çıkarmalara devam edip, farklı ön

13 Eylül 2011 03:00

T24 - Avrupa’daki borç krizinin kıtadaki bankaları derinden sarsacağı yönündeki beklentiler yüzünden zor günler geçiren bankalar, işten çıkarmalara devam edip, farklı önlemler alacaklarını açıkladı.


Aralarında UBS, Barclays, HSBC, Royal Bank of Scotland ve Credit Suisse'in de bulunduğu bankalar, işten çıkarmaları artıracaklarını, dağıttıklarını ikramiyeleri sıfır seviyesine indireceklerini ya da maaş artırımlarını durduracaklarını belirtti.
 

Söz konusu bankalar yıl ortasından bu yana toplamda 70 binden fazla kişiyi işten çıkardı. ABD’li rakipleriyse, aynı süreçte yalnızca 42 bin kişinin işine son verdi.



İkramiye azalacak


Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, yavaşlayan ekonomik büyüme ve kıta geneline yayılan borç kriziyle baş etmeye çalışan bankalar, gelirlerinde yaşadıkları düşüş nedeniyle, dağıttıkları ikramiyeleri de sıfır seviyesine indirebileceklerini belirtti.
 

İngiltere merkezli finansal danışmanlık şirketi Astbury Marsden’in idari yöneticisi Jonathan Nicholson, önümüzdeki dönemde daha fazla işten çıkarma kaçınılmaz gibi görünüyor” dedi.
 

Nicholson aynı zamanda, “Bankacılık sektöründe önümüzdeki yıllarda son dönemin en düşük ikramiyelerin verildiğini göreceğiz” diye konuştu.

UBS, Nomura, RBS, HSBC, Barclays ve Credit Suisse, maaş ya da ikramiye indirimleri ya da işten çıkarma planlarına yönelik ise yorum yapmaktan kaçındı.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24