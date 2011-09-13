Avrupa'da binlerce kişi işten çıkarıldı

T24 - Avrupa’daki borç krizinin kıtadaki bankaları derinden sarsacağı yönündeki beklentiler yüzünden zor günler geçiren bankalar, işten çıkarmalara devam edip, farklı önlemler alacaklarını açıkladı.





Aralarında UBS, Barclays, HSBC, Royal Bank of Scotland ve Credit Suisse'in de bulunduğu bankalar, işten çıkarmaları artıracaklarını, dağıttıklarını ikramiyeleri sıfır seviyesine indireceklerini ya da maaş artırımlarını durduracaklarını belirtti.





Söz konusu bankalar yıl ortasından bu yana toplamda 70 binden fazla kişiyi işten çıkardı. ABD’li rakipleriyse, aynı süreçte yalnızca 42 bin kişinin işine son verdi.







İkramiye azalacak





Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, yavaşlayan ekonomik büyüme ve kıta geneline yayılan borç kriziyle baş etmeye çalışan bankalar, gelirlerinde yaşadıkları düşüş nedeniyle, dağıttıkları ikramiyeleri de sıfır seviyesine indirebileceklerini belirtti.





İngiltere merkezli finansal danışmanlık şirketi Astbury Marsden’in idari yöneticisi Jonathan Nicholson, önümüzdeki dönemde daha fazla işten çıkarma kaçınılmaz gibi görünüyor” dedi.





Nicholson aynı zamanda, “Bankacılık sektöründe önümüzdeki yıllarda son dönemin en düşük ikramiyelerin verildiğini göreceğiz” diye konuştu.



UBS, Nomura, RBS, HSBC, Barclays ve Credit Suisse, maaş ya da ikramiye indirimleri ya da işten çıkarma planlarına yönelik ise yorum yapmaktan kaçındı.







