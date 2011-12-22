-Avrupa'da "sahte silikon" alarmı LONDRA/PARİS (A.A) - 22.12.2011 - Fransa ve İngiltere'nin ardından Avustralya, Güney Amerika ve diğer Avrupa ülkeleri de sahte göğüs implantı nedeniyle alarma geçti. Poly Implant Prothese (PIP) adlı şirketin tıbbi kullanıma uygun olmayan silikon kullanarak ürettiği göğüs implantlarını tüm dünyaya sattığı ortaya çıktı. Göğüs implantlarında sanayi tipi silikon jel kullandığı saptandıktan sonra 2010 yılında kapatılan şirket, 300 bin sahte implantı farklı ülkelere göndermiş. Yetkililer, şirket tarafından üretilen göğüs implantlarında patlama oranının ciddi oranda yüksek olduğunu ve kansere yol açabileceği uyarısında bulundu. PIP implantı taktıran Fransız kadınlar adına bir açıklama yapan Alexandra Blachere, şirketin sahte implantlarından tek etkilenenlerin Fransız ve İngiliz kadınlar olmadığını, dünya genelinde 300 bin hatta 400 bin kurban bulunduğunu söyledi. İtalya ve İspanya'dan kadınların kendileriyle temas kurduğunu belirten Blachere, Venezuela ve Brezilya gibi Güney Amerika ülkelerinde de PIP üretimi silikon takılmış kadınlar olduğunu tespit ettiklerini kaydetti. Fransa ve İngiltere'de yetkililer, göğüslerini büyütmek ya da kanser sonucu kaybettikleri dokularını geri kazanmak için PIP üretimi silikon taktıran yaklaşık 80 bin kadına bir an önce plastik cerrahlarına başvurmaları çağrısında bulunmuştu. 1991 yılında Fransa'nın güneyinde kurulan PIP, kapatılmadan önce dünyanın üçüncü en büyük göğüs implantı üreticisiydi. PIP, yıllık 100 bin göğüs implantı üretiminin yaklaşık yüzde 80'nini yurt dışına ihraç ediyordu. PIP'in 2001 yılından bu yana göğüs implantlarında kullandığı silikonun, mutfak eşyaları ve bilgisayar yapımı için üretildiği saptanmıştı.