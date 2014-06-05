Avrupa'da 1 trilyon Euro'luk tarihi gün!

Piyasaların yaklaşık bir aydır beklediği Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kritik toplantısı bugün yapılacak. ECB'nin bölgeyi deflasyondan kurtarmak için ekonomiyi destekleyici adımlar atması, önceki gün açıklanan enflasyon rakamları ile kesinleşti.

Ortak para birimi euroyu kullanan 18 ülkede yıllık enflasyon martta yüzde 0,5’e inerek Kasım 2009'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Euro Bölgesi'nde enflasyonun yüzde 1'in altında kalması, 9,5 trilyon euro büyüklüğündeki 18 ülke ekonomisinde toparlanmanın kırılgan olduğuna işaret ediyor.

Sabah Gazetesi’nden Oktay Özdabakoğlu’nun haberine göre ECB'nin ekonomiyi canlandırmak için para politikasını gevşetme yönünde kritik adımlar atması bekleniyor. ECB Başkanı Mario Draghi geçen hafta, enflasyonu yüzde 2'nin biraz altında olan hedefe yükseltmek için gereken donanıma sahip olduklarını açıklamıştı.

Negatif faiz dönemi

ECB'nin bugünkü toplantıda yüzde 0.25 olan politika faizinde 10-15 baz puan indirime gitmesi ve bankalara negatif mevduat faizi vermesi beklentilere yansımış durumda. Bankalara negatif faiz verilmesi, bankaların ECB'de tuttukları fonları için ekstra ödeme yapması anlamı taşıyor. Negatif faiz ile bankaların kredilerini artırarak ekonomiye destek vermesi amaçlanıyor.

1 trilyon euroluk karar

Bugünkü toplantıda en kritik konu ise, ECB'nin varlık alım programına karar verip vermeyeceği. ECB'nin parasal genişleme operasyonunun boyutunun 1 trilyon euro olması bekleniyor. ECB ayrıca, bankalara uzun vadeli finansman olanağı seçeneğini de hayata geçirebilir. Destek Menkul Değerler Analisti Eren Can Ümüt, genişleme yönünde atılacak adımların Türkiye ekonomisini olumlu etkileyeceğini söyledi. Ümüt, "Türkiye'nin ihracatının yüzde 45'inin Avrupa'ya olduğunu düşünürsek genişleme bizi de pozitif etkiler" dedi.

Türkiye nasıl etkilenecek?

ECB'nin alacağı kararlar özellikle ihracat kanalıyla Türkiye'yi etkileyecek. Mayıs ihracatı, geçen yıla göre yüzde 5.8 artışla 13 milyar 412 milyon dolar oldu. Avrupa Birliği'nin ihracattaki payı yüzde 39.6'dan 44'e yükseldi. ECB'nin genişlemeci yönde bir adım atması halinde ihracat dolayısıyla büyüme de olumlu etkilenecek. Ayrıca para ve sermaye piyasalarındaki iyimserlik de devam edecek. Aksi bir durumda ise piyasalarda satış baskısının oluşması bekleniyor.

Senaryolar neler?

Senaryo 1: Sadece faiz indirimi ve negatif faiz

Sonuç: Piyasalara yansıyan bu beklentinin gerçekleşmesi olumlu etki yapmaz.

Senaryo 2: Parasal genişleme yönünde adım atılması

Sonuç: Piyasalardaki iyimserliğin artarak sürmesini sağlar. Avrupa Birliği'ne ihracatını artıran Türkiye'nin büyümesi beklentileri aşabilir.

Senaryo 3: Faiz indirimi dışında birşey yapmaması

Sonuç: Piyasalarda beklenen kâr satışlarını artırır. Türkiye'nin AB'ye ihracatında artış hızı yavaşlayabilir.