Avrupa yasağı delmeye devam ediyor

T24- Atık ticaretini önlemeye yönelik yasağa rağmen, Avrupa'dan içinde insan sağlığına zararlı maddeler bulunan eski elektronik cihazların ihracına devam ediliyor.



Afrika ve Asya'ya gönderilen elektronik atıkların buralarda derme çatma geri dönüşüm merkezlerindeki işçilerin zehirlenmesine yol açtığı kaydedildi.







BBC muhabiri Aidan Lewis, Hollanda'nın Rotterdam gümrüğünde bir gümrük memurunun içi eski televizyonlarla dolu bir sevkiyat konteynerini açtığına tanık olduğunu anlatıyor.



Bu mallar üzerinde yazdığı gibi Fildişi Sahili'ne gönderilmek yerine, muhtemelen kontrol edilecek ve geldikleri yer olan Almanya'ya geri gönderilecek.



Merkez Rotterdam limanı



Avrupa'nın en işlek limanlarından biri olan Rotterdam'dan deniz yoluyla yılda 9 milyon tondan fazla atık naklediliyor.



Rotterdam bu nedenle Avrupa'da giderek daha fazla tüketilip, atılan elektrikli ve elektronik aletlerin, gelişmekte olan ülkelere ihracatını durdurma çabalarının da önemli merkezlerinden biri.



Rotterdam limanından çıkış yapan malların sadece üçte biri Hollanda malları. Geri kalanı ise diğer Avrupa Birliği ülkelerinden geliyor.



Gümrük memurları, sadece riskli gördükleri konteynerleri açıp kontrol ediyorlar.



Ancak Hollanda, yasadışı elektronik atık ticaretiyle mücadele eden ülkelerin başında gelmesine rağmen, Rotterdam'dan geçen konteynerlerin sadece yüzde 3'ü kontrol edilebiliyor.



Kontrolden kaçmayı başaran veya denetimin daha az olduğu diğer Avrupa limanlarına gönderilen malların miktarı ise bilinmiyor. Ancak Avrupa'da ele geçirilen kaçak mallar, ve kaçak malların ulaştığı ülkelerden alınan haberler elektronik atık ticaretinin arttığına işaret ediyor.



Denetimlerden kaçmayı başaran malların en çok batı Afrika'da Gana ve Nijerya'ya, Asya'da ise Pakistan ve Hindistan da dahil olmak üzere bu kıtanın güneyinde yer alan ülkelere gönderildiği bildiriliyor.