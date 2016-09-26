Avrupa Yakası'nda 12 ilçede elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Fatih'te 00.00 ile 03.00 saatleri arasında; Nişanca Mahallesi, Nişanca Bostanı, Mühre, Nişanca Yokuşu, Nişanca Fırını, Mabeyinci Yokuşu, Mabeyinci 1. Çıkmazı, Havuzlu Mescit Çıkmazı, Havuzlu Mescit, Daltaban Yokuşu sokaklarına elektrik verilemeyecek.03.00 ile 06.00 saatleri arasında ise; Mimar Kemalettin Mahallesi, Nişanca Bostanı Çıkmazı, Nişanca Bostanı sokaklar, Hayriye Tüccarı Caddesi, Havuzlu Hamam Sokak, Koska Caddesi, Türkeli Caddesi, Tuğrakeş, Mühre, Şeyh Şamil sokaklarında da kesinti uygulanacak.

Aynı gün kesinti yapılacak diğer bölgeler ve kesinti saatleri şu şekilde:

Küçükçekmece'de 09.00 ile 13.00 saatleri arasında; Fevzi Çakmak Mahallesi, Akçalar, 3. Akasya, 906, Kabil ve Şeref sokaklar.

Şişli'de 06.00 ile 11.00 saatleri arasında; 19 Mayıs Mahallesi, Küçük Bahçe, Miralay Kazımbey sokakları, Meşrutiyet Mahallesi, Albay Sadi Alantar, Ebe Kızı Çıkmazı, Ebe Kızı, Elhan, İnan Kıraç, Kevser, Küçük Bahçe, Melek, Suna Kıraç, Yeni İlhan, Yolgeçen Aralığı sokaklar.

Esenler'de 08.30 ile 19.30 saatleri arasında; Tuna Mahallesi, 661, 665, 664, 662, 663, 666, 659. sokaklar ile Osman Gazi Caddesi.

Beşiktaş'ta 09.00 ile 13.00 saatleri arasında; Dikilitaş Mahallesi, Barbaros Bulvarı, Yenidoğan Sokak, Gayrettepe Mahallesi, Bayındır Sokak, Emirhan Caddesi, 11.00 ile 14.00 saatleri arasında Mecidiye Mahallesi, Palanga Caddesi.

Bakırköy'de 10.00 ile 12.00 saatleri arasında; Zuhuratbaba Mahallesi, Bingül, Çamlık Çeşme, Gülbahçe, Hüdaverdi, Hür sokaklar, İncirli ve Karabal caddeleri, Leventler, Sarsılmaz, Tunaboylu sokaklar, Türkiş Caddesi, Yavuzevler Mektep Sokak, Yüce Tarla Caddesi.

Başakşehir'de 09.00 ile 18.00 saatleri arasında; Şahintepe Mahallesi, Dirhem Sokak ve çevresi.

Sarıyer'de 09.00 ile 17.00 saatleri arasında; Çayırbaşı Mahallesi, Sırmacılar 2. Çıkmazı ve Sırmacılar sokaklar.

Bahçelievler'de 09.00 ile 17.00 saatleri arasında; Siyavuşpaşa Mahallesi, Çavuşpaşa Köprüyolu Caddesi, Çam, Kirazlı, Çimen 1, Zeytinlik, Vişne, Nehir, Narlı, Marmara 2, Deniz, Esenler, Gelincik, Ihlamur sokaklar.

Silivri'de 10.00 ile 14.00 saatleri arasında; Sancaktepe Mahallesi, Kıymet Sokak.

Güngören'de 10.00 ile 20.00 saatleri arasında; Mareşal Çakmak Mahallesi ve Vardar Sokak.

Arnavutköy'de 12.00 ile 14.00 saatleri arasında; Anadolu Mahallesi.