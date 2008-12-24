‘Avrupa Yakası’na bir daha asla dönmem’

Hümeyra, bir daha asla "Avrupa Yakası"na dönmeyeceğini açıkladı.Yeni dizi "Melekler Korusun"da rol almaya başlayan Hümeyra, bir daha asla "Avrupa Yakası"na dönmeyeceğini açıkladı.Ata Demirer'in "Hümeyra Hanım olsaydı 'Avrupa Yakası'na dönmezdim" sözüne karşılık veren Hümeyra, "Avrupa Yakası, çalışmaktan zevk aldığım güzel bir maceraydı. Her güzel macera gibi bitti. 'Avrupa Yakası'na tekrar dönmem gibi bir şey söz konusu değil. Ayrıca benim Ata Bey'le de hiçbir sorunum yok, gördüğüm zaman selam veririm" dedi.