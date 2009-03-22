Avrupa Yakası reklam A.Ş.

Avrupa Yakası, Türkiye'nin en çok izlenen komedi dizilerinden bir tanesi. Dizi, oyuncu kadrosu, konusu ve diyaloglarıyla hemen herkesin dikkatini çekmeyi başarıyor. Dizinin bu kadar çok sevilmesi reklam ajanslarının da dikkatini çekmiş.



Oyuncular arasında reklam filmlerinde oynamayan neredeyse yok. Son olarak da dizide 'Dilber hala' karakterini canlandıran Binnur Kaya, reklam yıldızı oldu. D-Smart ve smile ADSL için düzenlenen ortak reklam filminde oynayan Kaya, dikkatleri üzerine çekerek reklamlarında oynadığı markanın 'bilinirlik' değerini artırıyor. Dizi oyuncuları için reklam filmleri ekstradan bir gelir kapısı olmuş durumda. Reklam filmlerinde oynayan dizi oyuncularının listesini görünce insan içinden "Avrupa Yakası değil sanki reklam ajansı!" diyor. Reklam ajansları, oyuncuların dizideki konumlarını göz önünde bulundurarak rolleri ona göre seçmişler. Mesela reklamlarda oynayacak kişinin rolü 'iş adamı' ise oyuncu ona göre seçiliyor. Oyuncu, dizide sempatik yönü ağır ve esprili bir karakteri canlandırıyorsa reklam filmindeki rolde ona göre şekilleniyor. İşte Avrupa Yakası oyuncularının uzunca 'Kim hangi reklamda oynamış?' listesi:



Binnur Kaya (Dilber Hala, D-Smart): Avrupa yakasının sevilen karakteri Dilber Hala, D-Smart ve smile ADSL için çekilen ortak reklam filminde oynuyor. Binnur Kaya, dizideki popülerliğiyle dikkatleri üzerine çekerek reklam filminin geniş kitleler üzerinde etki uyandırmasını sağlamışa benziyor.



Levent Üzümcü (Cem, Garanti Bankası): Avrupa Yakasının Cem'i Garanti Bankası'nın Cep Bank reklam filminde oynadı. Üzümcü, reklam filminde bir işadamını canlandırıyor.



Gülse Birsel (Aslı, Turkcell ve TTNET): Gülse Birsel, şimdiye kadar Turkcell'in 15 farklı reklam filminde oynadı. Son olarak da TTNET'in reklamlarıyla ekranlara çıktı. Birsel, son oynadığı reklam filminde kendisini ideal ve kusursuz bir kişilik olarak gören Nazan Tenretnioğlu adında bir İngilizce öğretmenini canlandırıyor. Sürekli dikkat çekmek ve beğenilmek isteyen Tenretnioğlu, aynı zamanda bir internet tutkunu.



Ata Demirer (Volkan, Vestel): Ata Demirer, son bir yılda Vestel'in 12 ayrı reklam filminde oynadı. Reklam filminde uzaya kaçırılan 'Veysel' karakterini oynayan Ata Demirer, müşterilerle sempatik bir bağ kurmak için seçilmiş.



Evrim Akın (Selin, Bellona): Eski bir Avrupa Yakası oyuncusu olan Akın, Bellona reklamlarında oynadı.



Hümeyra Akbay (İfo, Taç): Ev tekstili markası Taç reklamlarında karşımıza çıkan oyuncu da diziden ayrılan isimlerden. Reklam filminde ev hanımlarına Taç markasının kalitesini ve kullanışlılığını anlatıyor.



Bülent Polat (Şesu, Blue House): Blue House markası gençlere hitap etmek için özellikle Bülent Polat'ı seçmiş. Reklam ajansının Polat'ı seçmesinin diğer bir nedeni başarılı oyuncunun daha önce başka bir reklam filminde oynamamış olması.



Yavuz Çetin (Sertaç, Aras Cargo): Yavuz Çetin, Aras Cargo'nun reklam filminde oynuyor. Avrupa Yakası'ndaki rolüne yakın bir tiplemeyi canlandıran Çetin, eleştirmenlerden tam not almış.



Veysel Diker (Tacettin, Kompen): Veysel Diker, Kompen'in 10 filmden oluşan reklam serisinde oynuyor. Piyasadaki PVC markalarını sembolize eden ve sürekli palavralar atan bir pazarlamacı rolünde.



Gazanfer Özcan (Tahsin, Ülker): Yaşamını yitirmeden önce çok sayıda Ülker reklamlarıyla tüketicinin dikkatini çetmeyi başarmıştı.



Engin Günaydın (Burhan, TEB): Dizinin vazgaçilmez karakterlerinden biri olan Günaydın, TEB reklamlarıyla karşımıza çıktı.

