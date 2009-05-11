Avrupa Yakası bitiyor

Avrupa Yakası’nın senaristi ve oyuncusu Gülse Birsel köşesinde diziyi sezon sonunda bitireceğini yazdı.



Gülse Birsel, 6 yıldır herkesin severek izlediği dizinin bitişini, “Veda fuzuli üzüntü ama...” başlıklı yazısında açıkladı. Türk televizyon tarihinin en uzun ömürlü sitcom'u olarak kayıtlara geçeceklerini belirten Birsel, dizinin 7 bölüm sonra biteceğini bitişini “Bir süre durup nefes almak istiyorum. Sanırım birçok oyuncu arkadaşım için de aynı şey geçerlidir. Artık başka şeyler anlatmak gerekir” diyerek özetledi.



Birsel şunları yazdı:

“Burhan, Şahika, Dursun’dan ziyade, etten kemikten, gerçek insanlarla görüşebilmek, sinemaya gidebilenleri, gazete okuyabilenleri kıskanmamak ve en önemlisi aynı iştah ve heyecanla başka şeyler, başka diziler, kitaplar, sinema filmleri yazmaya devam edebilmek, başka karakterler oynayabilmek için, bu altı yıllık maratona son (ya da ara diyelim) vermek istiyorum.”

