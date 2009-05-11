T24 LogoT24 Logo
Magazin

Avrupa Yakası bitiyor

Avrupa Yakası’nın senaristi ve oyuncusu Gülse Birsel köşesinde diziyi sezon sonunda bitireceğini yazdı.

11 Mayıs 2009 03:00

Avrupa Yakası’nın senaristi ve oyuncusu Gülse Birsel köşesinde diziyi sezon sonunda bitireceğini yazdı.

Gülse Birsel, 6 yıldır herkesin severek izlediği dizinin bitişini, “Veda fuzuli üzüntü ama...” başlıklı yazısında açıkladı. Türk televizyon tarihinin en uzun ömürlü sitcom'u olarak kayıtlara geçeceklerini belirten Birsel, dizinin 7 bölüm sonra biteceğini bitişini “Bir süre durup nefes almak istiyorum. Sanırım birçok oyuncu arkadaşım için de aynı şey geçerlidir. Artık başka şeyler anlatmak gerekir” diyerek özetledi.

Birsel şunları yazdı:
“Burhan, Şahika, Dursun’dan ziyade, etten kemikten, gerçek insanlarla görüşebilmek, sinemaya gidebilenleri, gazete okuyabilenleri kıskanmamak ve en önemlisi aynı iştah ve heyecanla başka şeyler, başka diziler, kitaplar, sinema filmleri yazmaya devam edebilmek, başka karakterler oynayabilmek için, bu altı yıllık maratona son (ya da ara diyelim) vermek istiyorum.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24