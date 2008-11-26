Avrupa ve Türkiye’nin araç pazarı hızla daraldı

OSD'den yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Otomotiv Üreticileri Derneğinin (ACEA) istatistiklerine ve Türkiye araç pazarının durumuna ilişkin bilgilere yer verildi.



OSD'nin değerlendirmesinde, AB pazarındaki daralmanın otomotiv ihracatını, iç ve dış pazardaki talep düşüşünün ise üretimi çok olumsuz etkilediği belirtilirken, küresel krizin etkisinin giderek derinleştiği vurguladı.



OSD'nin açıklamasına göre 2007 ve 2008 yılları Ekim ayı pazar verileri kıyaslandığında, AB (27) ve EFTA ülkelerinde Haziran ayında yüzde 7,9 oranında daralmaya başlayan otomobil pazarı, Ağustos ayında yüzde 15,7 oranında gerilemeye devam etti. Pazar Ekim ayında da yüzde 14,5 azalarak 1,3 milyon adet düzeyinde gerçekleşti.



Bu ayda en sert düşüş yüzde 85,8 ile İzlanda'da gerçekleşirken, İzlanda'yı yüzde 55,1 ile Letonya, yüzde 54,6 ile İrlanda, yüzde 40 ile İspanya, yüzde 33,8 ile Estonya, yüzde 22,7 ile İsveç, yüzde 23 ile İngiltere ve yüzde 22,1 ile Danimarka takip etti.



Ekim ayında Avusturya, Polonya Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'da ise artış kaydedildi.



Geçen ay Türkiye otomobil pazarı da yüzde 39,2 oranında azalarak 27 bin adede geriledi.



Ticari araç pazarındaki daralma ise yüzde 35



Ekim ayı itibariyle Türkiye hafif ticari araç pazarında daralma yüzde 35'lere ulaşırken, AB(27 ülke) ve EFTA Ülkelerinde pazar yüzde 18,7 oranında gerileme gösterdi. Geçen ay Türkiye'de hafif ticari araç pazarı 13 bin adede, AB(27 ülke) ve EFTA Ülkelerinde ise 160 bin adede düştü.



AB (27 Ülke) ve EFTA ülkelerinde Ekim ayı hafif ticari araç pazar verileri incelendiğinde, en fazla düşüş yüzde 85,3 ile İzlanda'da gerçekleşirken, İzlanda'yı yüzde 65,6 ile Letonya, yüzde 52,7 ile İspanya, yüzde 51,3 ile Estonya, yüzde 47,5 ile İrlanda izledi.



Fransa'da düşüş ise yüzde 0,8 düzeyinde oldu. Eylül ayında önemli artışlar gösteren Çek Cumhuriyeti ve Romanya gibi ülkelerde de bu ayda pazarda daralma başladı.



Açıklamaya göre Ağustos ayı itibariyle, önemli oranda daralmaya başlayan Türkiye ticari araç pazarının, Ekim ayında yüzde 34,6 gibi "önemli" bir oranda düştüğü ve 15,3 bin adet düzeyinde gerçekleştiği görüldü. Bu ayda AB(27) ve EFTA ülkeleri ticari araç pazarında daralma, Türkiye'ye kıyasla yüzde 17,6 gibi daha düşük düzeyde gerçekleşti.



Bu ayda, en fazla düşüş, yüzde 86,1 ile İzlanda'da gerçekleşirken, bu ülkeyi yüzde 53,2 ile Letonya, 51,6 ile İspanya, yüzde 51,5 ile Estonya izledi.



Ekim ayında AB (27 Ülke) ve EFTA Ülkeleri ağır ticari araçlar pazarı ise yüzde 13 oranında azaldı. Türkiye ağır ticari araçlar pazarında düşüş oranı yüzde 32'ye çıktı. Bu ayda AB (27 Ülke) ve EFTA Ülkelerinde pazar 40 bin adet, Türkiye'de ise 2,2 bin adet düzeyinde gerçekledi.

