Avrupa ve Asya'da kuş gribi alarmı

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE), Avrupa ve Asya’nın bazı bölgelerinde görülmeye başlayan kuş gribi vakalarının hızla yayıldığı konusunda uyardı.

The Guardian’da yer alan habere göre, kümes hayvancılığı sektörünü tehlikeye atan kuş gribi salgını, insanlara da bulaşabildiği için epidemiyologların ilgisini çekiyor.

Çin’de bu yıl içinde 21 insanda H5N6 alt tipinde kuş gribi vakasına rastlandı.

Güney Kore’de 770 bin kümes hayvanının bulunduğu bir kümeste salgın tespit edildi. Bütün hayvanlar öldürüldü. Japonya’da da kış döneminin ilk salgını kaydedildi.

Avrupa’da da Norveç’te bir kümeste vakalar tespit edildi.

Kuş gribi, yaban kuşlar aracılığıyla doğada gezebiliyor.