Avrupa ve ABD donuyor, Türkiye baharı yaşıyor

T24 - Kuzey yarı küre genelinde kuvvetli soğuklar etkili olurken, Türkiye'de ise lodosla sonbahar sıcaklık değerleri var. Bu iki gün yağış yok, sıcaklık batıda yine 20 dereceye çıkmaya başladı. Ülkenin iç ve doğusunda da hafta sonu daha yüksek sıcaklıklar ölçülecek, yeni hafta da ise soğuklar yeniden geliyor.



Türkiye'nin beş büyük kent merkezinin hava koşulları şöyle: İstanbul'da bugün 17 dereceye çıkacak sıcaklık, güneş ve hafifleyecek lodosla sonbaharı anımsatan bir hava var, bu durum yarın da değişmiyor, Pazar günü ise yağmur var. Ankara iki gün az bulutlu, Cumartesi sıcaklık 15 derece. İzmir iki gün parçalı bulutlu, lodos bugün çok sert değil, bugün Bursa da, Adana da 20 derece.

Marmara parçalı bulutlu, yer yer ise güneşli ve ılık bir hava var. Lodos çok sert değil, Çanakkale, Bursa, Sakarya boyunca sıcaklık 20 dereceye çıkıyor. Tatil günü olan Pazar günü ise bölgede çok kuvvetli lodosla birlikte yağmur yağacak.

Ocak ayı ortalama sıcaklığı 4 derece olan İç Anadolu'da, termometreler 15 dereceyi görmeye başladı, Aksaray'da 17 dereceyi gördü. Buzlanma da giderek zayıflfyor. Bu iki gün bölgede bol güneş ve bazı kesimlerde pus olacak. Pazar günü hava daha sıcak ancak kuvvetli lodosa dikkat!



Ege'de lodos bugünfazla sert değil, bölgede gökyüzü iki gün açık ama lodosla gelen çöl tozları puslu ve bulutlu bir görüntü oluşturabilir. Pazar günü ise Ege kuvvetli lodos ve yağmurun etkisinde kalacak.

Akdeniz iki gün daha lodosun hafif estiği, güneşin bolca görüldügü, sıcaklığın ise 20 dereceye çıktığı havanın etkisinde. Güneydoğu'ya da aynı hava hakim ama sıcaklık daha düşük ortalama 14 derece.

Doğu Anadolu havanın hala çok soğuk olduğu bölge. Gecelerin çok soğuk geçmesinden dolayı gündüz de sıcaklık artamıyor, Erzurum bu gece -13 derece. Ama hafta sonu sıcaklık 5-6 derece yükselecek, hava 4 gün daha açık.

Karadeniz'de bazı ilçelerde sis var ve hava daha bulutlu olsada, bölgede genel olarak güneş görülüyor. Sıcaklık kıyılarda 20 dereceye çıkmaya başladı, hafta sonu ise çok daha yüksek. Pazar günü Batı Karadeniz'de yağmur başlıyor ve ardından soğuma gelecek.



ABD ve Avrupa donuyor



Kara kış ABD ve Avrupa'yı rehin aldı. Dondurucu soğuklara teslim olan ABD ve Avrupa'da kara ve hava ulaşımı aksadı, binlerce okul hala kapalı...

Atlantik'in iki kıyısı ağır kış koşullarının etkisi altında.

ABD: Amerika'nın ortabatı ve güney kısımları soğuk hava ve kara teslim oldu. Kötü hava şartları nedeniyle yüzlerce uçak seferi iptal edildi.

Ülkenin orta batı kesimlerinde ise okulların tamamına yakına kapalı. Soğuk havanın pazar gününe keder sürmesi bekleniyor.



AVRUPA

İspanya: Avrupa'da soğuk hava en çok İspanya'da etkili. Ülkenin kuzey ve orta kesimlerde orta şiddet olan turuncu alarm seviyesine geçildi.

İspanya'nın Akdeniz kıyılarında da şidettli yağış ve fırtına bekleniyor.

Fransa: Avrupa'yı etkisi altına alan soğuk hava, Fransa'da hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Başkent Paris'te hava sıcaklığının sıfırın altında 20 santigrat dereceye kadar düşmesi, özellikle ulaşımı zorlaştırıyor.

Paris-Londra arasında sefer yapan Eurostar treni olumsuz hava koşulları nedeniyle pazar gününe kadar bazı seferlerini iptal etti.

Fransa Meteoroloji Müdürlüğü de ülkenin güney ve güney doğusundaki 16 bölgede, en yükseği dört olan, üçüncü seviyede kar ve buzlanma uyarısı verdi. Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda yolda kilometrelerce araç kuyrukları oluşurken, maddi hasarlı kazalar da meydana geldi.

Hollanda: Hollanda'da da hayat felç olmuş durumda. Kara ve hava ulaşımı durma noktasına geldi, kanallar da dondu. Kar fırtınası ve don yüzünden çok sayıda araç yollarda kaldı.

Trafik kontrol dairesi, otobanlarda kilometrelerce kuyruklar oluştuğunu bildirdi. Halk da, donan kanallar üzerinde buz pateni yaptı.

Almanya: Almanya'da Magdeburg kentinde bulunan Mittelland Kanalı dondu. Kanaldaki buz kalınlığının 10 santimetreye çıktığı belirtildi. Buz kırıcılar, kanalın açık kalması için çaba harcıyor.

İngiltere: İngiltere'de sıfırın altında 17 dereceye kadar düşen sıcaklıklar son 30 yılın en soğuk günlerinin yaşanmasına neden oluyor.

Otoban ve demiryolları kar yağışı nedeniyle kapanırken, Heathrow ve Gatwick havalimanlarının açık olduğu, ancak yolcuların uçuşların ertelenebileceği konusunda devamlı uyarıldığı belirtildi.

Hatlardaki arıza nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemiyor.

İngiltere'de soğuk hava koşullarının yarına kadar devam etmesi halinde, bunun ekonomiye 3.20 milyar dolarlık zararı olacağı açıklandı.