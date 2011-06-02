Avrupa ve ABD borsaları dibe vurdu

T24 - ABD'de beklenenden kötü gelen ekonomik veriler ve Avrupa'nın borç sorununa ilişkin kaygılar borsaları kötü vurdu. Dow Jones yüzde 2.2 kayıpla 12 bin 290 puana, S&P 500 de yüzde 2.28 düşüşle 1314 puana indi. Her iki endeks de geçtiğimiz ağustos ayından bu yana en büyük günlük düşüşünü yaşadı.ABD borsalarında yaşanan sert düşüşte ekonomiye ilişkin beklenenden kötü gelen rakamlar etkili oldu.





Hürriyet gazetesinin haberine göre; sabah ilk olarak merakla beklenen özel sektör istihdam verisi açıklandı. ABD'de özel sektördeki istihdam artışı Mayıs ayında sadece 38 bin kişi ile sınırlı kaldı. Bu rakam eylül ayından bu yana en düşük artışı gösteriyor.



ISM imalat sanayi endeksi de Nisan ayındaki 60.4 seviyesinden Mayıs'ta 53.5'e geriledi. Her iki verinin de ABD ekonomisinde yavaşlamaya işaret etmesi piyasalarda büyük bir rahatsızlık yarattı.



Bu verilerin hemen ardından Moody's'in Yunanistan'ın kredi notunu düşürüp Caa1'e indirmesi de piyasalardaki kayıpların artmasına neden oldu.



Uzmanlar, ekonomiye ilişkin kaygıların piyasalar üzerinde belirleyici olduğunu, biraz da panik satışların etkisiyle borsalarda sert düşüşler yaşandığını belirtiyor.



Petrol de düştü



Öte yandan gelen verilerin ekonomide yavaşlamaya işaret etmesi petrol fiyatlarını da geriletti. ABD'de ham petrolün varil fiyatı yüzde 2.4 düşüşle 100.3 dolara indi.

