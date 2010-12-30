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Dünya

AVRUPA UZAY AJANSI ANLAŞMAYA VARAMADI ANKARA (A.A)

30 Aralık 2010 20:54

-AVRUPA UZAY AJANSI ANLAŞMAYA VARAMADI ANKARA (A.A) - 30.12.2010 - Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) faaliyetlerini 5 yıl daha uzatma teklifini karara bağlayamadığını açıkladı. Space.com'ın haberine göre, ESA, hükümet üyelerinin Avrupa'nın Ariane füzelerine mali destekle ilgili bir anlaşmazlık yüzünden UUİ'nin faaliyet ömrünü 2020'ye dek uzatma önerisi konusunda uzlaşmaya varamadıklarını bildirdi. Uzay istasyonuna 2015'e dek destek taahhüdü bulunan ESA, ajans üyesi ülkelerin hükümetlerinin Mart ayında yapacakları toplantıdan önce UUİ'nin operasyonlarının 2020'ye dek uzatılması yönünde bir karar alınmayacağını belirtti. ESA, istasyonun faaliyet giderlerinin yüzde 8'inden biraz fazla bir kısmını karşılıyor.

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