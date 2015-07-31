Rusya, Avrupa ürünleri sınırda imha edecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa ürünlerinin Rusya Federasyonu'na sokulmamasını ve sınırda imha edilmesini öngören kararı imzaladı.

Kremlin Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, belgenin Vladimir Putin tarafından imzalandığı ifade edildi. Belge, şahısların kendi ihtiyaçları için yanlarına aldığı ürünlerin imha edilmesini öngörmüyor.

Zaman Gazetesi'nde yer alan habere göre, Avrupa ürünlerinin Rusya Federasyonu'na sokulmaması için sınırda transit sevkiyatı dahil tüm araçların titiz bir şekilde aranacağı kaydedildi.

Rusya Tarım Bakanlığı, ürünlere el konulması ve imha edilmesi ile ilgili prosedürü de yayınladı.

Putin 24 temmuzda Moskova yakınlarındaki Novo-Ogartovo rezidansında düzenlediği hükümet toplantısında Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçyov 'un "Yaptırım listesinde bulunan ülkelerden getirilen gıda ürünlerini sınır kapılarımızda imha edelim" önerisine destek vermişti.

Ukrayna krizi nedeniyle 25 haziranda Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları altı ay süre ile uzatmasının ardından, Rusya Hükümeti karşı tepki olarak Batılı ülkelere uyguladığı gıda ambargosunu bir yıl daha uzatmıştı.