Avrupa ülkeleri PKK'ya karşı uyarıldı

Avrupa Güvenlik ve Savunma Asamblesi, AB ve Batı Avrupa Birliği (BAB) ülkelerinden, topraklarında PKK faaliyetlerine karşı daha dikkatli olmalarını istedi.



Avrupa Güvenlik ve Savunma Asamblesi adına İngiliz parlamenter Robert Walter tarafından hazırlanan “Türkiye-Irak Sınırında Terörist Faaliyetler” konulu rapor, bugün Asamble genel kurulunda tartışılarak onaylandı.



AB'nin terörle mücadele politika ve kurallarını sıkı bir biçimde uygulaması gerektiği belirtilen raporda, AB ve BAB üyesi ülkelerin, topraklarında, bu terör örgütünün kara para, uyuşturucu, patlayıcı madde, silah kaçakçılığı ve insan ticaretiyle bağlantılı faaliyetleri ve televizyon yayınıyla terör propagandasına karşı gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.



'Orantısız güç kullanmayın'



Irak'ta merkezi hükümet ve kuzeydeki yönetimin terör örgütü PKK ile mücadelesine destek verilen raporda, Türkiye'ye de PKK terörüyle mücadele ederken “orantısız askeri güç kullanmaktan sakınması” tavsiye edildi.



“AB ile tam üyelik müzakerelerini sürdüren Türkiye'nin demokratikleşme ve modernleşmeyle ilgili çalışmalarına devam etmesi” istenen raporda, Türk hükümetine Güneydoğu Anadolu ile ilgili kapsamlı yaklaşım geliştirmesi önerildi.



Raporda, Kürt kökenli Türk vatandaşlarının, kültürel kimlik taleplerinin ayrılıkçı talep içermediğini göstermek için gerekli çabada bulunmaları gerektiği de ifade edildi.



PKK tüm bölgenin istikrarına zararlı



Raporda, terör örgütü üyelerinin teslim olmaları ve silah bırakmaları için neler yapılabileceği konusunda araştırma yapmak üzere Asamble Genel Sekreterine de görev verilmesi istendi.



PKK terörünün sert bir biçimde kınandığı raporda, PKK'nın bütün bölgenin istikrarını tehdit ettiği vurgulandı.



"Türkiye hayati bir kavşakta"



İngiliz Parlamenter Robert Walter'ın İstanbul, Diyarbakır ve Ankara'da yaptığı görüşmeler sonunda hazırladığı raporda, Türkiye'nin hayati bir kavşakta olduğu yorumu yapılıyor, "Terörizm ve Kürt kimliğinin aynı şey olmadığının altı çiziliyor...



Raporda ayrıca şu değerlendirmelerde bulunuluyor:



- "PKK'nın Kuzey Irak'taki yönetim boşluğunudan yararlanarak Türkiye'ye düzenlediği saldırılar NATO'nun ve AB'nin güneydoğu sınırında tehlike oluşturuyor"



- "PKK'nın artan terör eylemleri Türk halkını gittikçe bölüyor. Bu adı konmamış bir iç savaş"



PKK'nın etkisinde olan Demokratik Toplum Partisi "özerklik" ve "PKK üyelerine af " söylemleriyle provokasyona neden oluyor. İmkansız istenerek, mümkün olacak olan imkansız kılınıyor"