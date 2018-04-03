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AVRUPA UÇUŞLARINDA EUROCONTROL ARIZASI GECİKMELERE YOL AÇTI

Haber - Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL(DHA) Avrupa sahasındaki hava trafiğini yöneten Brüksel merkezli Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın(EUROCONTROL)  sistemlerinde meydana gelen arıza nedeniyle Türkiye'den Avrupa çıkışlı ve varışlı uçuşl

03 Nisan 2018 21:38

Haber - Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL(DHA)
Avrupa sahasındaki hava trafiğini yöneten Brüksel merkezli Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı\'nın(EUROCONTROL)  sistemlerinde meydana gelen arıza nedeniyle Türkiye\'den Avrupa çıkışlı ve varışlı uçuşlarda gecikme yaşanıyor.
Eurocontrol\'ün uçuşları düzenleyen sistemlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle teknik bir arıza meydana geldi. Söz konusu arıza nedeniyle Avrupa\'dan yapılacak uçuşlarda iptallerin ve gecikmelerin yaşandığı öğrenildi.
Mevcut arızadan İstanbul çıkışı uçuşlar da etkilendi. Atatürk Havalimanı\'ndan Avrupa\'ya yapılacak uçuşlarda 20 dakika ile 1 saat 50 dakika gecikmelerin yaşandığı gözlendi.
Eurocontrol tarafından arıza nedeniyle acil durum prosedürlerine geçilerek, Avrupa üzerindeki hava trafiğinin kapasitesi yüzde 10 oranında azaltıldı.
Bu arada, THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, yaşanan teknik arızayla ilgili bilgilendirme yapıldı.
Açıklamada, \"Avrupa hava sahası trafiğini kontrol eden Eurocontrol sistemlerindeki teknik bir arıza nedeniyle Avrupa çıkışlı ve varışlı uçuşlarımızda gecikmeler yaşanmaktadır. \" denildi.
 
Görüntü Dökümü:
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-Gidiş boardingden gecikme yazısı görüntüsü
-Check-in işlemi yapılama görüntüsü
-Havalimanı içinden görüntü
-Pasaporttan yolcu görüntüsü
-Geliş katından gecikme yazısı görüntü
-Yolcuları bekleyenlerden görüntü
-Gelen yolculardan görüntü 
Genel ve detay görüntü
 


 

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