Avrupa-Türk forumu oluşturuluyor

Avrupa'daki sivil toplum örgütleri Avrupa-Türk Forumu oluşturulması yönünde çalışma başlatılmasını kararlaştırdı. Avrupa Türkçe Süreli Yayınlar Sempozyumu'nda katılımcılar bu yönde çalışma başlatma konusunda anlaştı.



Hollanda Avrupalı Türk Demokratlar Birliği, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Türkevi Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen Avrupa Türkçe Süreli Yayınlar Sempozyumu'nda katılımcılar bu yönde çalışma başlatma konusunda anlaştı.



Rotterdam Türk Girişimciler Kulübü'nde düzenlenen "AB ve İnsan Hakları-Türkçe Konuşan Topluluklar" konulu sempozyumda yapılan konuşmalarda, Türkçe'nin yaşatılması ve yaşanılan ülkelerde toplumsal katılım sağlanmasının büyük önem taşıdı ifade edildi.







