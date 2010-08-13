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Ekonomi

Avrupa toparlanıyor

Almanya hızlı bir şekilde ekonomik krizden çıkıyor. Fransa ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre yüzde 0,6 oranında beklentilerin üzerinde büyüd&

13 Ağustos 2010 03:00

T24- Almanya hızlı bir şekilde ekonomik krizden çıkıyor. Fransa ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre yüzde 0,6 oranında beklentilerin üzerinde büyüdü.


Wiesbaden kentinde bulunan Federal İstatistik Dairesi tarafından yapılan açıklamada, GSMH'nin yılın ikinci çeyreğinde yılın birinci çeyreğine göre yüzde 2,2 oranında arttığı, iki Almanya'nın birleştiği 1989 yılından bu yana bu oranda bir artış kaydedilmediği bildirildi.
Almanya'da bu yıl için yüzde 4,1 oranında ekonomik büyüme beklenirken, 2009 yılında ekonominin yüzde 4,7 oranında küçüldüğüne işaret edildi.


Fransa yüzde 0,6 büyüdü


Ekonomistlerin ikinci çeyrek büyüme beklentisi yüzde 0,4 olması yönündeydi.
Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada, yüzde 0,6 düzeyindeki büyüme oranının ilk çeyreğe göre üç kat daha iyi olduğunu belirtti.
Lagarde, ilk çeyrekte yüzde 0,1 olarak açıklanan büyüme oranının da yüzde 0,2 olarak revize edildiğini ifade ederek, ikinci çeyrekte tüketici harcamalarının yüzde 0,4, yatırımların ise yüzde 1,1 arttığını kaydetti.


Fransa Maliye Bakanı Lagarde, ülke ekonomisinin üçüncü ve dördüncü çeyrekte yüzde 0,2 oranında büyümesi durumunda ekonominin yılın tamamında yüzde 1,4 oranında büyümesinin beklendiğine işaret etti.


Tüketimin toparlandığına dikkati çeken Lagarde, ülkenin harcamalarda aşırı disiplinli olması gerektiğini de vurguladı.

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