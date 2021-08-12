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Dünya

"Avrupa tarihinin rekor sıcaklığı İtalya'nın Sicilya bölgesinde 48.8 derece görüldü"

Dünya Meteoroloji Organizasyonu onaylarsa, Avrupa tarihinin en yüksek sıcaklığı görülmüş olacak

12 Ağustos 2021 08:22

Avrupa tarihinin en yüksek sıcaklığının 48.8 derece ile İtalya’nın Sicilya bölgesinde kaydedildiği belirtildi.

Sicilya’daki aşırı sıcakların 48.8 dereceye ulaştığı Dünya Meteoroloji Organizasyonu tarafından kabul edilirse, 1977’de Atina’da kaydedilen 48 derece rekoru geçilmiş olacak.

Sicilya’daki rekor sıcaklık, Akdeniz’de aşırı sıcakların, orman yangınlarının hayatı durma noktasına getirdiği günlerde yaşandı. Yangınlar nedeniyle İtalya’da hükûmet olağanüstü hâl ilan ederken Türkiye ve Yunanistan da günlerce mücadeleyi sürdürdü.

Avrupa’daki aşırı sıcaklar kuzey yarım kürenin bu yıl yaşadığı aşırı sıcakların bir devamı niteliğinde. Bu yıl Kanada, ABD’nin batısı, Finlandiya, Estonya ve Moskova da mevsim normallerinin üzerinde sıcaklarla karşılaştı.

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