Avrupa Süper Ligi'nden sonra Britanya Süper Ligi iddiası

Çok tartışılan Avrupa Süper Ligi'nin kurulduktan birkaç gün sonra dağılmasının ardından İngilizlerin Premier Lig'in yapısında değişikliğe gidip "Britanya Süper Ligi" adı altında yeni bir lig kuracağı ileri sürüldü.

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre teklif verenlerden bazılarının şu anda olduğu gibi Premier Lig'in kısa vadeli uzatılmasını destekledikleri, diğerlerinin ise ligde 18 kulübün yer alması konusunda görüş bildirdikleri belirtildi.

Sezon sonu play-off'u gündemde

Detaylarının henüz ortaya çıkmadığı lig için Amerikan modeli de gündemde yer alıyor. Sezon sonu play-off'u, rekabete olan ilgiyi artırmak için tartışılan sistemlerden biri. Buna göre birinci ile dördüncünün, ikinci ile üçüncünün karşılaşacağı bir 4'lü final düşünülüyor.

Rangers ve Celtic yeni lige katılacak

Yeni oluşturulacak bu lige İskoçya'dan Rangers ile Celtic'in dahil edileceği konuşuluyor. İngilitere Futbol Federasyonu ile İskoçya Futbol Federasyonu'nun görüştükleri bu konuda izin çıkması halinde iki takımın lige kalımının muhtemel olduğu ileri sürüldü. Rangers ve Celtic'in olmadığı bir İskoçya Ligi'nde Aberdeen, Hearts, Hibs ve Dundee gibi takımların şampiyonluk ihtimalinin yüksek olduğu ön görülüyor.