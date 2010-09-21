-''AVRUPA STANDARTLARININ YÜZDE 99'UNU GERÇEKLEŞTİRİLDİ'' ANTALYA (A.A) - 21.09.2010 - Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) Başkanı Nevzat Büyükhelvacıgil, TSE'nin standart belirleme çalışmalarında uluslararası düzeyde büyük aşama kaydettiğini belirterek, Avrupa Birliği standartlarının yüzde 99'unu gerçekleştirerek, milli standart haline getirdiklerini bildirdi. TSE'nin ev sahipliğinde düzenlenen 11'inci Uluslararası Ortak Kriterler Konferansı Antalya'da başladı. Bilişim güvenliğine yönelik ortak kriterler alanındaki son gelişmelerin paylaşılabilmesi için önemli bir 'iletişim platformu' özelliği taşıyan konferansın açılışında konuşan TSE Başkanı Nevzat Büyükhelvacıgil, TSE'nin standart belirleme çalışmalarında uluslararası düzeyde büyük aşama kaydettiğini belirterek, Avrupa Birliği standartlarının yüzde 99'unun uyumunun gerçekleştirildiğini söyledi. Büyükhelvacıgil, TSE'nin üretici ve tüketici arasındaki ilişkilerin gelişmesinde köprü görevi üstlenen bir kurum olduğuna işaret ederek, TSE'nin, Türk sanayinin dünya ile rekabet edebilmesinde anahtar rol oynayan tek milli belgelendirme kurumu olduğunu anımsattı. Ülkenin kaynaklarının gereksiz yere yurt dışına transfer edilmemesi için sanayicilerin talep ettiği her türlü belgelendirme ve deney hizmetlerini en hızlı ve ekonomik şekilde TSE'nin sunduğunu anlatan Büyükhelvacıgil, TSE'nin 'sorunların değil, çözümün bir parçası' olma anlayışı içinde Türk mallarının küresel pazarlarda karşılaştığı engellerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak için yoğun çaba sarfettiğini kaydetti. Büyükhelvacıgil, TSE'nin kuruluşundan bu yana hazırladığı milli standartların yanı sıra dünyadaki değişim, gelişim ve ticari ilerlemeleri de yakından takip ettiğini de vurgulayarak, şöyle devam etti: ''Avrupa standartlarının yüzde 99'unu gerçekleştirerek milli standart haline getirdik. TSE olarak AB Standart Teşkilatları CEN ve CENELEC kuruluşlarına tam üye olmak en büyük hedefimiz. Halen bağlı üye statüsünde olduğumuz bu kuruluşlara tam üyelik için AB standartlarının en az yüzde 80'inin milli standart olarak kabul edilmesi şartı var ve biz kurum olarak bu oranı çoktan geçtik. Bu kuruluşların yönetim kadrolarında görev alarak, standardizasyon alanında belirlenen politikaları yalnızca uygulayan değil, aynı zamanda bu politikaları belirleyen bir kuruluş olmak için uğraşıyoruz.'' -SERTİFİKA ÜRETEN ÜLKE- Büyükhelvacıgil, bilgi teknolojileri ürün ve sistemlerinin güvenlik seviyelerinin belirlenmesi, bağımsız laboratuvarlarda test edilebilmesi için geliştirilen Ortak Kriterler konusunda, TSE'nin 2003 yılından bu yana çalışmalar yürüttüğünü söyledi. TSE'nin 2003 yılında Ortak Kriterleri Tanıma Sözleşmesini imzaladığını ve 2008 yılından bu yana da Ortak Kriterler konusunda belgelendirme yaptığına işaret eden Büyükhelvacıgil, ''TSE Uluslararası Ortak Kriterler denetiminden Nisan 2010'da başarı ile geçmiş ve 'Sertifika Üreten Ülke - Authorizing Country' unvanını almaya hak kazanmıştır'' dedi. Büyükhelvacıgil, TSE olarak görevlerinin arasına kişilerin ve kurumların gelişen bilişim teknolojileri ile ortaya çıkan tehdit unsurlarına karşı gizliliğini ve güvenliğini korumayı da eklediklerini, böylece kurumun Türkiye'nin milli güvenliği ile ilgili de bir rol üstlendiği için öneminin daha da artığını anlattı. -''BİLGİ GÜVENLİĞİ TEHDİT ALTINDA''- Bugün gelişen teknoloji ile beraber bilgi güvenliği tehdidinin sadece belli kesimler için değil, bütün insanlar için bir tehdit haline geldiğine işaret eden Büyükhelvacıgil şöyle konuştu: ''Tüm dünyada her gün medya kuruluşlarında bilgi güvenliğinin tehdit edilmesi ile ilgili çarpıcı haberler yer alıyor. Bilginin yayılma hızının artması ile bilginin saklanması neredeyse imkansız hale geldi. Ne yazık ki bir çok yerde kişi ve kurumun bu konudaki farkındalıkları hala yeterli seviyede değil. Bu farkındalığı yaratmak ya da artırmak ve gereken tedbirleri almak gerekiyor. 'Bilgi Teknolojileri Güvenlik Değerlendirme Standardı' bize bu konuda en büyük yol gösterici olacak.'' Büyükhelvacıgil, bu noktada konferansta uzman katılımcıların birikimlerinin bütün insanlık için daha da değerli hale geldiğini ve konferansın bu anlamda Ortak Kriterlere çok önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi. TSE olarak Ortak Kriterler topluğuna çok daha aktif hizmet verebilecek bir konuma geldiklerini de belirten Büyükhelvacıgil ''Böylece Ortak Kriterlere katkıda bulunurken, ülkemiz ve komşu ülkelerin insanlarına da ihtiyaç duydukları bilgi güvenliğini kazandırmak istiyoruz. Bu konuda eylem planlarımızı hazırladık'' dedi. 30'dan fazla ülkeden 400 dolayında bilişim güvenliği uzmanının katıldığı konferans üç gün sürecek.