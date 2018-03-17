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Dünya

Avrupa Sosyalistler Partisi'nden Türkiye'ye Afrin çağrısı

"Ankara'yı saldırısını durdurmaya ve Afrin ve çevresinden çekilmeye çağırıyoruz”

17 Mart 2018 15:45

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısında gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı’na dair Avrupa Sosyalistler Partisi’nden (PES) yapılan açıklamada, sivillerin korunması da dahil olmak üzere insancıl hukuka tam saygı gösterilmesi çağrısında bulunuldu. BM Güvenlik Konseyi’nde alınan ateşkes kararını hatırlatan PES açıklamasında, "Ankara'yı saldırısını durdurmaya ve Afrin ve çevresinden çekilmeye çağırıyoruz” dendi. 

"Türkiye'nin sınır güvenliği ve Suriye sınırına yakın yerlerde yaşayan vatandaşları için güvenlik sağlama ihtiyacını anlıyoruz; ancak kuzey Suriye yöresindeki çok etnikli, özerk, demokratik özerk yönetime ve sivil nüfusa yönelik saldırıları tüm uluslararası ve insani yasalara aykırıdır ve kesinlikle kabul edilemez” ifadelerine yer verilen açıklama, şöyle devam etti: 

"Bugün daha fazla şiddete, insani felakete, insan hakları ihlaline yol açabilecek ve bölgedeki hassas iç dengeler ile müzakere edilmiş bir çözüm için çabalar üzerinde olumsuz etkiye neden olacak şekilde Afrin'de askeri faaliyetlerin dramatik bir şekilde yeniden arttığını görüyoruz. PES olarak ciddi sayıda sivil kaybın zaten rapor edildiğini ve diğer yüzlerce sivil yaşamın risk altında olduğunu hatırlatıyoruz. Sivillerin korunması da dahil olmak üzere insancıl hukuka tam saygı gösterilmesini talep ediyoruz. 

"BM kararı Afrin ve bölgesi için de geçerlidir"

"Türk hükümetinin Kuzey Suriye'deki eylemlerini şiddetle kınıyor ve uluslararası hukuka göre insani yardım ve tıbbi amaçlı tahliyelerin sağlanması amacıyla BM 2401 nolu kararının eksiksiz uygulanmasını, çatışmanın tüm taraflarının en az 30 gün süreyle çatışmaları derhal durdurmasını talep ediyoruz. Bu BM kararı Afrin ve bölgesi için de geçerlidir.

Ankara'yı saldırısını durdurmaya ve Afrin ve çevresinden çekilmeye çağırıyoruz. Türkiye, Astana sürecinin garantörlerinden biri olarak, bölgede barışa giden siyasi müzakerelere ulaşmak için yapıcı bir rol oynamalıdır, silahlarla değil. Türkiye’deki barış sürecinin halihazırdaki başarısızlığından derin esef duyuyoruz ve barışçıl, sürdürülebilir bir çözüm ve hayatları kurtarmak için tüm ilgili tarafları işbirliği yapmaya çağırıyoruz."

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