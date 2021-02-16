Avrupa soğuk havanın etkisiyle buz pistine dönen kanallarda kazaların ardından paten yapmak yasaklandı

Soğuk havanın etkili olduğu Avrupa ülkelerinde pek çok insan donan kanallar birer buz pisti gibi kullanarak buz pateni yapmaya başladı. Öte yandan buz üzerinde yaşanan birkaç hatanın üzerine Hollanda, Almanya gibi ülkelerde donmuş kanallarda paten yapmak yasaklandı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Hollanda'da kışın etkisiyle kanallar üç yıl sonra ilk kez dondu. Hollanda yetkilileri, meteoroloji ajansıyla "kırmızı kod" ilan ederek ülkede yıllar sonra ilk kez kar fırtınasının geldiğini duyurdu. Kanalların donmasını fırsat bilen vatandaşların buz pateni yaptığı görüntüler sosyal medyada yayılırken yaşanan kazalar da görüldü. Yetkililer donmuş kanallarda paten yapmayı yasakladı.

Almanya'nın Berlin kentinde de polis helikopterleri donmuş kanallar üzerinden geçerek paten yapılmaması uyarısında bulundu.

İngiltere'de de aynı etkinlik gerçekleşirken yetkililer buzun çok ince olduğunu hatırlattı. İngiltere'de iki çocuk buzun kırılmasıyla düştükleri kanaldan kurtarıldı.