Avrupa şişmanlayacak



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarının Prag'da düzenlenen bir kongrede açıkladığı rapora göre, Avrupa ‘devasa boyutlara varan bir şişmanlık krizi' ile karşı karşıya kalacak. Uzmanlar 2030 yılına kadar hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde obeziteden muzdarip insanların sayısının büyük artış göstereceği tahmininde bulunuyor. Bu durumdan özellikle erkeklerin etkileneceğine dikkat çekiliyor.

Özellikle İrlanda ve İngiltere'deki durumun kaygı uyandırıcı olduğu belirtildi. Hesaplamalar doğrultusunda, 2030 yılında çok az sayıda İrlandalının normal kilosunda olacağı tahmin ediliyor. Buna göre, İrlandalı erkeklerin yüzde 89'u aşırı kilolu, yüzde 48'i ise obez olacak. İngiltere'de ise 15 yıl sonra kadınların üçte birinin, erkeklerin de yüzde 36'sının obez olacağı tahmin ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü, Yunanistan, İsveç, İspanya ve Çek Cumhuriyeti'nde de aşırı kiloluların sayısının artacağı öngörüsünde bulunuyor. Örgüt, 15 yıl içinde Avrupa genelinde hemen hemen bütün Avrupa ülkelerinde aşırı kilolu insanların sayısında artış bekliyor.

DSÖ Avrupa'nın bu konudaki tek istisnayı ise Hollanda'nın oluşturduğunu açıkladı. Hollanda'da obez erkeklerin oranının 2010'daki yüzde 10'dan 2030 yılında yüzde 8'e gerilemesi bekleniyor.

‘Önlem alınmalı'

Dünya Sağlık Örgütü, raporda 53 ülkedeki durumu inceledi. Raporu kaleme alan uzmanlardan İngiliz Laura Weber, Avrupa için “çok rahatsız edici öngörüler” oluştuğunu, bu eğilimi tersine döndürmek için acil olarak siyasi önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2014 verilerine göre, dünya genelinde aşırı kiloluların sayısı 1 milyar 900 milyon, obezlerin sayısı ise 600 milyon dolayında. Örgüt, söz konusu rakamların 1980 yılından bu yana iki kat yükseldiğini açıklamıştı.