T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Avrupa şişmanlayacak

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa ülkelerinin 15 yıl sonra ciddi bir obezite sorunuyla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu. İstisna oluşturan tek ülke ise Hollanda.

06 Mayıs 2015 18:19


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarının Prag'da düzenlenen bir kongrede açıkladığı rapora göre, Avrupa ‘devasa boyutlara varan bir şişmanlık krizi' ile karşı karşıya kalacak. Uzmanlar 2030 yılına kadar hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde obeziteden muzdarip insanların sayısının büyük artış göstereceği tahmininde bulunuyor. Bu durumdan özellikle erkeklerin etkileneceğine dikkat çekiliyor.

Özellikle İrlanda ve İngiltere'deki durumun kaygı uyandırıcı olduğu belirtildi. Hesaplamalar doğrultusunda, 2030 yılında çok az sayıda İrlandalının normal kilosunda olacağı tahmin ediliyor. Buna göre, İrlandalı erkeklerin yüzde 89'u aşırı kilolu, yüzde 48'i ise obez olacak. İngiltere'de ise 15 yıl sonra kadınların üçte birinin, erkeklerin de yüzde 36'sının obez olacağı tahmin ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü, Yunanistan, İsveç, İspanya ve Çek Cumhuriyeti'nde de aşırı kiloluların sayısının artacağı öngörüsünde bulunuyor. Örgüt, 15 yıl içinde Avrupa genelinde hemen hemen bütün Avrupa ülkelerinde aşırı kilolu insanların sayısında artış bekliyor.

DSÖ Avrupa'nın bu konudaki tek istisnayı ise Hollanda'nın oluşturduğunu açıkladı. Hollanda'da obez erkeklerin oranının 2010'daki yüzde 10'dan 2030 yılında yüzde 8'e gerilemesi bekleniyor.

‘Önlem alınmalı'

Dünya Sağlık Örgütü, raporda 53 ülkedeki durumu inceledi. Raporu kaleme alan uzmanlardan İngiliz Laura Weber, Avrupa için “çok rahatsız edici öngörüler” oluştuğunu, bu eğilimi tersine döndürmek için acil olarak siyasi önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2014 verilerine göre, dünya genelinde aşırı kiloluların sayısı 1 milyar 900 milyon, obezlerin sayısı ise 600 milyon dolayında. Örgüt, söz konusu rakamların 1980 yılından bu yana iki kat yükseldiğini açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Dünya SağlıkAvrupaHollanda. Dünya SağlıkPragSağlıkYunanistanCumhuriyetiHollandaLaura Weber AvrupaDeutsche Welle Türkçe AFP/DW BÖ/BK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24