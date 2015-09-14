Avrupa sığınmacılar için toplanıyor



Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkenin içişleri bakanları, sığınmacıların Avrupa ülkelerine nasıl dağıtılacağı konusunu görüşmek üzere Brüksel'de düzenlenen olağanüstü toplantında bir araya geliyorlar. Üye ülkeler arasında bu konuda derin anlaşmazlıklar var.

AB Komisyonu, geçen hafta Yunanistan, İtalya ve Macaristan'daki 160 bin kişinin Avrupa ülkelerine dağılımına ilişkin bir plan sunmuştu.

Ancak başta Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olmak üzere çok sayıda doğu Avrupa ülkesi plana karşı çıktı. Macaristan da planı desteklemiyor.

Almanya hızlı bir karar istiyor

Almanya ise içişleri bakanları toplantısında sığınmacıların dağılımı konusunda hızlı bir karar alınmasını ve kota sisteminin hayata geçirilmesini istiyor. En çok sığınmacı kabul eden Avrupa ülkelerinin başında gelen Almanya, kapasitesini aştığı gerekçesiyle sığınmacı akınını sınırlandırmak için sınır kontrolleri başlattı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de toplantı öncesi yaptığı açıklamada, Almanya'nın aldığı bu önlemin sorunun aciliyetini gösterdiğini ifade etti. Juncker, serbest dolaşımın özgür Avrupa'nın sembollerinden biri olduğunu vurguladı.

Kota sisteminin Avrupa ülkelerinin ekonomik gücü, işsiz sayısı ve nüfusuna orantılı olarak oluşturulması öngörülüyor. AB Komisyonu çevrelerine göre, hazırlanan plan uyarınca Almanya'nın payına 31 bin 443 sığınmacı düşüyor.

Böylece Almanya, halen İtalya ve Yunanistan'da bulunan 120 bin sığınmacının dörtte birine kapılarını açmış olacak.