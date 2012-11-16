Avrupa şiddetten Hamas'ı sorumlu tuttu

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanı Catherine Ashton, Hamas'ın roket saldırılarını kesmesini, İsrail'in de buna uygun olarak hamle atmasını istedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel de acil ateşkes çağrısında bulunurken, Ashton ile beraber yaşanan şiddetten Hamas'ı sorumlu tuttu. Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ise İsrail'i suçlayarak Gazze'yi yalnız bırakmayacaklarını söyledi. Rusya, Mısır'ın çabalarını desteklediğini belirtti.

İsrail ve Hamas arasındaki şiddetin, Mısır Başbakanı Hişam Kandil'in Gazze'de bulunmasına rağmen devam ediyor. Kandil'in ziyaretinde ateşkes yapılacağı belirtilse de, İsrail Gazze'yi yine bombaladı.

Kandil'in Gazze ziyaretinin başlamasının ardından açıklamalarda bulunan Avrupa Dışişleri Bakanı Catherine Ashton, "İsrail ve Gazze arasında giderek artan şiddet beni endişelendirdiği gibi, yaşanan sivil kayıplardan acı duyuyorum... Yaşanan krizi başlatan Hamas'ın düzenlediği saldırılar hiçbir devlet için kesinlikle kabul edilebilir değil" dedi.

'İsrail'in kendi koruma hakkı var'

Ashton sözlerine devam ederek, 'İsrail'in halkını koruma hakkı bulunduğunu' belirtti ve en kısa zamanda en uygun hamleyi atması gerektiğini söyledi.

Ashton, bölgede yaşanan kriz hakkında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır Başbakanlık Bürosu ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile görüştüğünü ifade etti. Ashton, Mısır Başbakanı Hişam Kandil'le de görüşmeyi umduğunu söyledi.

‘Hamas sorumlu’

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Ortadoğu'da yaşanan şiddet hakkında yaptığı açıklamada, şiddetin sorumlusunu Hamas olarak gösterdi.

Merkel'in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Almanya Başbakanı'nın bölgedeki şiddetin sona erdirilmesi adına Mısır'ın devreye girmesini istediği ifade edildi. Merkel bu kapsamda Mısır'ın Hamas üzerindeki baskısını artırmasını istedi.

Tunus Dışişleri Bakanı Kamel Morjane'nin de Gazze'ye gideceği öğrenildi.

'Gazzey'i yalnız bırakmayacağız'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşen İngiltere Başbakanı David Cameron, bölgede tansiyonun artmasından endişe duyduğunu belirtti ve Netanyahu'dan sivil kayıpların önüne geçilmesini istedi.

Cameron, Netanyahu ile yaptığı konuşmada, Dışişleri Bakanı William Hague'ın sözlerini hatırlatarak, 'krizden Hamas'ın sorumlu olduğunu' ifade etti.

Bu gelişmelerin ardından açıklama yapan Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 'Gazze'yi tek başına bırakmayacaklarını' söyledi. Mursi, İsrail'in Gazze üzerine düzenlediği saldırıları 'insanlığa karşı açık bir saldırganlık' olarak tanımlarken, Kahire'nin Gazze halkını yalnız bırakmayacağını açıkladı.

MENA haber ajansının verdiği bilgiye göre, Mursi, "Mısır, dünkü Mısır değil... Bizler de dünkü Araplar' değiliz" dedi.

Putin'den Mursi'ye telefon

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'yi arayarak, şiddetin önlenmesi için gösterilecek çabalar için kendisine destek verdiğini söyledi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, 'Putin'in Ortadoğu'da durumun normale dönmesi için Kahire tarafından gösterilecek çabaları desteklediği ve sivil ölümlerin önüne geçilmesi için askeri operasyonların durması gerektiğini' ilettiği ifafade edildi.