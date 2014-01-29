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Dünya
Deutsche Welle

Avrupa semalarında grev

Avrupa ülkelerinden birine, özellikle de Fransa ya da Portekiz‘e 29-30 Ocak tarihlerinde uçmayı planlayan yolcular kötü sürprizlerle karşılaşabilir.

29 Ocak 2014 13:41


Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı (Eurocontrol), Avrupa ülkelerinden birine çarşamba ve perşembe günleri uçmayı planlayan yolcuları, 11 ülkede kule görevlilerinin greve gittiği ve bu nedenle de seferlerde gecikme olabileceği konusunda uyardı.

Kule çalışanlarının greve gitmesinin nedeni ise Avrupa Birliği’nin hava sahası kontrolünü liberalleştirme planı. İşlerini kaybetme endişe taşıyan kule çalışanları, bunun aynı zamanda güvenlik sorunları yaratabileceğini de savunuyor.

Grevden en çok Fransa ve Portekiz'in etkileneceği belirtildi. Fransa’daki sendikalar, Orta Avrupa Zaman Dilimi’ne göre çarşamba akşamı 19:00’dan cuma günü saat 05:00’e kadar greve gidilmesi çağrısında bulundu. Portekiz’deki kule görevlileri de çarşamba günü saat biri 08:00 ve diğeri 15:00’te başlamak üzere ikişer saat çalışmayacak.

Kıbrıs, İtalya, Slovenya, Malta, Avusturya, Macaristan, Slovakya, Yunanistan ve Çek Cumhuriyeti’nde de kule çalışanları farklı zaman dilimlerinde iş bırakma eylemine katılacak.

Almanya'daki kule çalışanları greve katılmıyor. Ancak Alman hava sahasının da diğer ülkelerdeki grevlerden etkileneceği ve uçuşlarda gecikmeler ya da iptaller olabileceği tahmin ediliyor.

Eurocontrol sözcüsü, grevin etkilerini azaltmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek yolcuların uçacakları havayolu şirketinden bilgi almalarını istedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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