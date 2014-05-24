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Dünya
Deutsche Welle

Avrupa sandık başına gidiyor

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanmak için Çek Cumhuriyeti, Letonya, Malta ve Slovakya’da vatandaşlar sandık başına gitti.

24 Mayıs 2014 14:51


Çek Cumhuriyeti'nde bugün Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ikinci günü. Seçimler 4 aydır iktidarda olan, Sosyal Demokrat Bohuslav Sobotka liderliğindeki koalisyon hükümeti açısından da bir sınav niteliğinde. 8 milyondan fazla kayıtlı seçmenin olduğu Çek Cumhuriyeti Avrupa Parlamentosu'na 21 parlamenter gönderebilecek. Seçimlere katılımın cuma günü düşük olduğu belirtiliyor.

Cumartesi günü ayrıca Letonya, Malta ve Slovakya'da da oy verme işlemi başladı. Letonya'dan 8 siyasetçi Avrupa parlamenterliği koltuğuna oturacak. Ekim ayında genel seçimlerin yapılacağı Letonya'da Avrupa Parlamentosu seçimleri siyasi atmosferi yansıtmak bakımından önem taşıyor.

Avrupa Birliği'nde 400 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimler, pazar günü 21 ülkede yapılacak seçimlerle tamamlanacak. Orta Avrupa saati ile 23.00'te İtalya'da oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından ilk sonuçlar açıklanmaya başlayacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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