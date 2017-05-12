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Spor

Avrupa şampiyonu Yasemin'in hedefi 2020 Tokyo

Yasemin Adar, son yıllarda kadın güreşçilerin uluslararası arenada önemli başarılara imza attığını söyledi

12 Mayıs 2017 15:38

Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda altın madalya kazanan Yasemin Adar, son yıllarda kadın güreşçilerin uluslararası arenada önemli başarılara imza attığını söyledi.

Sırbistan'daki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda da Türk sporcuların birçok kategoride üstünlük gösterdiğini belirten Yasemin, "Şampiyonada altın madalya elde ederek bayrağımızı göndere çektirdim, İstiklal Marşı'nı okuttum. Bunun için çok gururluyum, mutluyum ve onurluyum. Benim kilomda 18 sporcu şampiyonada mücadele etti. Onların arasından sıyrılarak şampiyon oldum." dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'na katılacağını anlatan Yasemin, "Daha sonra Paris'te düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na gideceğim. En büyük hedefim ise bütün sporcuların gitmek istediği yer; 2020 Tokyo Olimpiyatları. Tokyo Olimpiyatları'nda Türk bayrağını dalgalandırıp, İstiklal Marşı'nı dinletmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

 

Avrupa şampiyonu olduğunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın kendisini telefonla arayarak tebrik ettiğini ifade eden Yasemin, "Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Hanım'a teşekkürlerimi iletiyorum. Cumhurbaşkanımız beni aradığında diğer sporcuları nasıl bir üstünlükle yendiğimi sordu. 10-0'lık bir üstünlük sağladığımı söyledim. Türkiye'ye geldiğimde mutlaka yanına gitmemi istedi ve başarılarımın devamını diledi. İnşallah Cumhurbaşkanımızla görüşmek istiyorum, yanına gideceğim." diye konuştu.

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