Avrupa şampiyonu judocu, bilek güreşinde babasına yenildi

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan \'Koşabiliyorsan Koş\' projesi kapsamında Manisa\'da düzenlenen bilek güreşi yarışmasında Avrupa Şampiyonu Judo sporcusu Mert Şişmanlar, babası Zafer Şişmanlar\'a yenildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı\'nın ülke genelinde başlattığı sağlık projesi, \'Koşabiliyorken Koş\' etkinlikleri kapsamında Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Cumhuriyet Meydanı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanları\'nda bilek güreşi ve top saydırma yarışları düzenledi. Etkinliğe 7\'den 70\'e çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi. Etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. Cumhuriyet Meydanı\'nda yapılan bilek güreşleri yarışlarının açılış mücadelesini ise Judo Avrupa Şampiyonu Mert Şişmanlar ve babası Zafer Şişmanlar yaptı. Müsabakayı baba Zafer Şişmanlar kazandı.

Yarışmalarda başarılı olan sporculara madalyaları takdim edildi. Etkinlikler boyunca vatandaşlara da proje hakkında bilgilendirmek amacıyla el broşürleri dağıtıldı.



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