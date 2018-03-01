Avrupa şampiyonu halterci, Şırnak'ta yeni şampiyonlar yetiştiriyor

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAKLI Avrupa Şampiyonu halterci İsmet Algül, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 3\'ü kız 15 sporcuya eğitim vererek, halter şampiyonalarına hazırlıyor.

2008 yılında rekor kırarak Avrupa Şampiyonu olan Halterci İsmet Algül, imkansızlıklar içerisinde şampiyon olduğunu belirterek, şimdiki olanaklarla gençlerin dünya şampiyonu bile olabileceğini söyledi. 2003 yıllında beden eğitimi öğretmenin yönlendirmesi ile okulun bodrum katında haltere başladığını anlatan Algül, 2 kez Avrupa rekoru kırarak şampiyon olduğunu belirterek, hedefinin Şırnak\'tan yeni şampiyon halterciler yetiştirmek olduğunu söyledi.

İsmet Algül, \"Halter sporuna 2003 yılında Arif Kıran hocam sayesinde başladım. İmkanlarımız yeterli değildi hatta hiç yoktu. Okulların zeminlerinde, bodrum katlarında çalıştık. O zaman şartlar da iyi değildi. Biz yine de ellimizden geleni yaptık, çok çalıştık. Ailem ilk başta izin vermiyordu. Onlardan uzak durmamı istemiyorlardı. Sürekli yarışmalara gidiyorduk. 1-2 ay kamplar sürüyordu. Yarışmalar 1 hafta 10 gün sürüyordu. Hep uzak kalıyordum ailemden. Ankara\'ya transfer oldum. Yılda 1-2 hafta gelebiliyorum ailemin yanına. Sonra başarılar elde etmeye başladığımda ailem de ses çıkarmadı. Onlar da destek çıkmaya başladı. Ben o imkansızlıklarla Avrupa şampiyonu olmuşsam, şimdiki gençlerimiz bu imkanlarla inşallah Avrupa ve dünya şampiyonu olurlar. Allah\'a şükür gittik birçok yerde madalyamızı da aldık. Şırnakımızı da, Allah\'a şükür ülkemiz Türkiyemizi de en güzel şekilde temsil ettik. Hedefim önümüzdeki yıllarda hem Şırnakımız hem de Türkiyemiz adına güzel başarılar elde etmek\" dedi.

Türkiye\'nin doping nedeniyle Avrupa şampiyonalarından men edilmesinden dolayı boş oturmaktansa önümüzdeki yıllarda Türkiye\'yi Avrupa ve dünya şampiyonlarında temsil edecek sporcular yetiştirmek istediğini ifade eden Algül, \"Eksikliklerimiz var. Malzeme eksiğimiz var. Eşofman, ayakkabı gibi malzeme eksikliklerimiz var. Sporcularımıza az bir destek çıkılırsa, eminim çok güzel başarılar gelecek\"dedi.

Yaklaşık bir yıldır halter çalışan Şırnak Spor Lisesi öğrencisi Müslüm Oğan, öncelikli hedefinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu belirterek, \"Hedefim önce Türkiye şampiyonu olup milli formayı giymek. Sonrasında Avrupa ve dünyada başarılar elde etmek istiyorum. 2 hafta önce Amasya\'da düzenlenen Türkiye halter müsabakalarına gittik. Orada 6\'ncı oldum ama Avrupa şampiyonu hocamız sayesinde daha iyi yerlere geleceğiz\" dedi.

\'KIZLAR HEDEFLERİNİZDEN VAZGEÇMEYİN\'

Şırnak\'ta halter ile uğraşan birkaç kızdan biri olan Belgin Tarandır ise, olumsuzluklara rağmen halter sporunu sevdiğini ifade ederek, \"Halteri görünce çok ilgimi çekti. Halteri çok kötülüyorlardı. Ailem de bu sporu yapmamam için çok baskı yaptı. Ama ben bu branşı bırakmadım. Hedeflerime ulaşmak için antrenmanlara geldim, çok çalışıyorum. Başımızda Avrupa Şampiyonu olmuş bir hocamız var. Hocamızın bize çok büyük katkısı var. Ben kuvvet kazandıkça halter sporu, ailemin de ilgisini çekmeye başladı. Ailem de beni artık destekliyor. Şu anda en büyük destekçim babam. Bütün kızlara sesleniyorum; hedeflerinizden vazgeçmeyin, gelin haltere bakın, deneyin\" dedi.

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