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AVRUPA ŞAMPİYONLAR LİGİNDE DİĞER MAÇLAR ANKARA (A.A)

25 Kasım 2010 02:02

-AVRUPA ŞAMPİYONLAR LİGİNDE DİĞER MAÇLAR ANKARA (A.A) - 24.11.2010 - Bursaspor'un Avrupa Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki rakiplerinden Manchester United, deplasmanda Glasgow Rangers'ı 1-0 yendi.  İskoçya'nın Glasgow kentindeki Ibrox Stadı'nda İsviçreli hakem Massimo Busacca'nın yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı. İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester United'da Wayne Rooney, 87. dakikada penaltıdan attığı golle takımını galibiyete götüren isim oldu. Beş maçta 4. galibiyetini elde eden Manchester United, 13 puanla liderliğini sürdürdü ve ikinci tura yükselmeyi garantiledi.  Valencia da 6-1'lik Bursaspor galibiyetiyle birlikte puanını 10'a yükselterek, gruptan çıkmayı başaran ikinci takım oldu. Glasgow Rangers, bugünkü yenilgiyle 5 puanda kalınca, gruptan çıkma şansını yitirdi. İskoç ekibi yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Beş maç sonunda puan alamayan Bursaspor ise Glasgow Rangers'i ağırlayacağı son hafta maçının ardından Avrupa Kupaları'na veda edecek.

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