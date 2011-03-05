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Spor

AVRUPA ŞAMPİYONASINA 5 HAKEM NEWPORT (A.A)

05 Mart 2011 18:10

-AVRUPA ŞAMPİYONASINA 5 HAKEM NEWPORT (A.A) - 05.03.2011 - Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), kale çizgisi teknolojisinin bir yıl daha denenmesine karar verdi. Galler'in Newport kentinde yıllık olağan toplantısını gerçekleştiren IFAB, şu ana kadar test edilen 10 sistemin FIFA'nın şartlarını karşılamaması üzerine teknolojinin bir yıl daha denenmesine oy birliğiyle karar verdi. IFAB'ın aldığı kararlar uyarınca ayrıca, 2012'deki Avrupa Şampiyonası maçlarının 5 hakemle oynanması uygun bulundu. Karara göre bu turnuvadaki maçlar, hakem ve iki yardımcısının yanısıra kale arkalarında görev yapacak iki yardımcı hakemle oynanabilecek. 5 hakem sisteminin uygulandığı UEFA Avrupa Ligi, bu şampiyonaya örnek teşkil ediyor. Kurulun aldığı bir diğer karara göre ise futbolcular 1 Temmuz'dan itibaren boğazlık takamayacak. Galler'de 2 gün sürecek toplantılara, İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya, Galler ve 204 ülkeyi temsilen FIFA yetkilileri katılıyor. Britanya'dan her ülkenin birer, FIFA'nın ise 4 oy hakkı bulunuyor. Kararların kabul edilmesi için 6 lehte oy gerekiyor. Oyun kurallarının değiştirilmesinde tek yetkili kurul olan IFAB'ın 125 yıllık bir geçmişi bulunuyor.

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