Avrupa Salon Hokey Şampiyonası'nda Türkiye Hokey A Milli Kadın Takımı 2'nci Lige yükseldi

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) - SLOVENYA\'nın Apace kentinde 20-21 Ocak tarihleri arasında düzenlenen EuroHockey Indoor Championship III Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası\'nda Türkiye Hokey A Milli Kadın Takımı namağlup şampiyon olarak 2\'nci lige yükseldi.

Slovakya ve Slovenya\'nın da mücadele ettiği EuroHockey Indoor Championship III Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası\'nın ilk gününde milliler Slovakya\'yı 5-2, Slovenya\'yı ise 10-1\'lik skorla geçti.

Şampiyona\'nın son günüde ise Slovakya\'yı 8-3, Slovenya\'yı ise 6-1 mağlup eden Türkiye Hokey A Milli Kadın Takımı, 1\'inci ve 2\'ncinin karşı karşıya geldiği final maçında Slovakya\'yı 8-2 mağlup ederek EuroHockey Indoor Championship III Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası\'nı namağlup tamamlayarak EuroHockey Indoor Championship II\'ye yükseldi.

Şampiyona\'nın gol kralı ve en iyi oyuncusu ise millilerde Fatma Songül Gültekin seçildi

(FOTOĞRAFLI)

